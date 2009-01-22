İngilizler’in 3’te 1’i alkol dozunu aşıyor

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilere göre, İngilizlerin beşte biri ise her hafta en az bir kez içki tüketimini günlük limitin iki katına kadar çıkartabiliyor.İçki tüketimi konusunda bilinç yaratmayı hedefleyen sivil toplum kuruluşu Alcohol Concern tarafından yapılan açıklamada, erkeklere günde üç veya dört, kadınlara ise iki veya üç ünite alkolden fazlasını tüketmemelerinin tavsiye edildiğine dikkat çekilirken, bu konuda halkın kafasındaki soru işaretlerinin mutlaka giderilmesi gerektiği vurgulandı.Bu arada General Household Survey adı altında 16 yaşın üzerinde 16 bin kişiyle yapılan bir araştırmanın sonuçları da ülkede yetişkinlerin yüzde 37'sinin her hafta mutlaka önerilen sınırları en az bir kere aştığını gösterdi.Erkeklerin yüzde 41'i, kadınların ise yüzde 34'ü haftada en az bir kez limitlerin çok üzerinde alkol tükettiklerini belirtirken, araştırma sonuçları ayrıca alkol tüketiminin orta sınıfı oluşturan kesimde daha yüksek olduğuna dikkati çekti.