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İngilizler, Türkan Şoray'ı `kraliçe' sandı

Londra Türk Film Festivali'ne katılmak üzere İngiltere'ye giden Türkan Şoray, İngilizler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

05 Kasım 2009 02:00

Londra Türk Film Festivali'ne katılmak üzere İngiltere'ye giden `Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, İngilizler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Londra'da bugün başlayacak olan geleneksel 15'inci Londra Türk Film Festivali'ne katılacak olan Türkan Şoray, dün akşam Balık Art tarafından Ev Restoran'a onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Şoray'ı görmek için saatler öncesi ellerinde çiçeklerle restorana gelen çok sayıda davetli, ünlü sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirmek için kuyruklar oluşturdu. Şoray, Frankfurt'ta olduğu gibi Londra'da da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bahadır Kaleli ve Londra Türk Film Festivali Yönetmeni Vedide Kaymak'ın da hazır bulunduğu müzikli yemekte, Şoray'ın eski filmlerinin tanıtıldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Gece boyunca davetlilerle fotoğraf çektiren ve imza dağıtan Şoray'ın etrafındaki kalabalık nedeniyle şaşkına dönen İngilizler, ünlü yıldızı kraliçe sandı.

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