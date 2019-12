İngilizler tercihi James Patterson

ABD’li gerilim romanları yazarı James Patterson, kitapları İngiliz kütüphanelerinden en çok ödünç alınan yazar oldu



BBC’nin haberine göre; 50’den fazla roman kaleme alan James Patterson ikinci kez böyle bir onuru yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi. Patterson’ın dedektif Alex Cross üzerine yazdığı romanlar dünya çapında 150 milyon kopya satmıştı. İkinci sırayı ise çocuk kitapları yazarı Dame Jacqueline Wilson aldı.



Patterson yaptığı açıklamada “İngiliz kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitaplar bana ait olduğu için çok mutluyum. İngiltere’deki okuyucular arasında popüler olduğum için memnunum, umarım bu durum 2009’da da devam eder” diye konuştu. Patterson’ın yetişkinler için yazan en yakın rakipleri dördüncü sıradaki Nora Roberts, yedinci sıradaki Josephine Cox ve sekizinci sıradaki Danielle Steel. Yazar Simon Brett yaptığı açıklamada, romantik ve gerilim romanlarının listelerin başında yer almasına şaşırdığını belirtti. Brett, “Bence duygusal kitaplarla suç kitaplarının bu kadar rağbet görmesinin sebebi oldukça kısa olmaları ve insanların onları çabucak okuyabilmeleri. JK Rowling ilk 10’da yer almıyor, 43. sırada... Yalnızca yedi kitap yazdı. Oysa, James Patterson’ın kaç kitap yazdığını hepimiz biliyoruz” diye konuştu.



Haziran 2007’den Haziran 2008’e kadar en fazla ödünç alınan kitap ise Harry Potter serisinin yedinci ve son kitabı Harry Potter ve Ölüm Yadigârları oldu. Kate Morton’ın yazdığı The House at Riverton adlı kitap ikinci sırada kendine yer bulurken Kim Edwards imzasını taşıyan The Memory Keeper’s Daughter üçüncü sırada yer aldı.



Yapılan araştırmaya göre İngiltere’nin güneyindeki Yorkshire ve Humberside’daki kütüphane kullanıcıları kuzeyde yaşayanlara göre televizyonda yayınlayan ve kitap tavsiyeleri veren programları daha çok takip ediyorlar. Kuzeyliler ise gerilim türündeki ve duygusal romanları tercih ediyor.



Haziran 2007- 2008 tarihleri arasında kütüphanelerden en çok ödünç alınan 10 kitap şöyle sıralanıyor:

1. James Patterson

2. Dame Jacqueline Wilson

3. Daisy Meadows

4. Nora Roberts

5. Francesca Simon

6. Mick Inkpen

7. Josephine Cox

8. Danielle Steel

9. Janet & Allan Ahlberg

10. Ian Whybrow