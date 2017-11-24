İngilizler tatil için yeniden Türkiye’yi tercih ediyor

Özge Düzgün, İstanbul, 24 Kasım,(DHA)- İngiliz yayın organı Telegraph’ın haberine göre İngilizler için gözde tatil mekanı yine Türkiye oldu. 2016 yılındaki terör saldırıları ve darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye gelen İngiliz turistlerin sayısı azalmıştı, fakat geçtiğimiz yaz Türkiye turist rezervasyonlarında yüzde 28’lik bir artış kaydetti ve İngilizler turistler tatil için yeniden Türkiye’yi seçti. Telegraph ülkeden giden İngilizlerin bir “bumerang” etkisiyle yeniden Türkiye’ye geri döndüğünü, geçen yaza oranla geçtiğimiz sezon gelen İngiliz turist sayısında artış olduğunu yazdı. Ayrıca Travelex’in verilerine göre Türkiye dünyada en ucuz tatil yapılacak 10 ülke sıralamasında 7. sırada yer aldı.

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 7 favori tatil yeri ise şöyle sıralandı: