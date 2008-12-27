İngilizler Sami Yen'i unutumadı

'Dünyanın en iyi atmosfere sahip statları' listesinde Ali Sami Yen 13., Şükrü Saracoğlu ise 28. sırada yer aldı. BJK İnönü Stadı ise ilk 50 stat arasında kendine yer bulamadı. İngiliz basını, Türkiye'de çok tartışılacak bir liste daha yayınladı.
'Bir stattan daha çok mabedi andıran' başlığıyla yayınlanan ve yaptıkları listeyle 'Dünyanın en iyi atmosfere sahip 50 stadı'nı belirleyen İngilizlerin, geçmişte Ali Sami Yen Stadı'nda gördükleri ortamın etkisinden kurtulamadığı açıkça ortaya çıktı. Listede, sadece iki Türk takımının maçlarını oynadığı statlara yer verilirken; Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Stadı, kendisine 13. sırada yer buldu. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Şükrü Saracoğlu Stadı ise 28. sıradan listeye girdi. Taraftarlarının yaptığı şovlarla hemen hemen her maçta renkli görüntülerin oluştuğu Beşiktaş İnönü Stadı ise 50 stadın yer aldığı listede kendisine yer bulamadı.
Listenin ilk sırasında Liverpool'un stadı Anfield yer alırken, Barcelona'nın stadı Nou Camp ikinci, Celtic'in stadı Parkhead ise 3. oldu.
İşte dünyanın en iyi atmosfere sahip 50 stadı:
1) Anfield, Liverpool
2) Camp Nou, FC Barcelona
3) Parkhead, Celtic
4) St James' Park, Newcastle United
5) Old Trafford, Manchester United
6) Goodison Park, Everton
7) San Siro, AC Milan/Inter Milan
8) Santiago Bernabeu, Real Madrid
9) Wembley , İngiltere
10) Fratton Park, Portsmouth
11) White Hart Lane, Tottenham Hotspur
12) Maine Road, Manchester City
13) ALİ SAMİ YEN, Galatasaray
14) Westfalenstadion, Borussia Dortmund
15) Ibrox, Glasgow Rangers
16) Hillsborough, Sheffield Wednesday
17) Millennium Stadium, Galler
18) Stade Velodrome, Marsilya
19) Hampden Park, İskoçya
20) La Bombonera, Boca Juniors
21) Roker Park, Sunderland
22) Ninian Park, Cardiff City
23) Estadio Mestalla, Valencia
24) Tynecastle, Heart of Midlothian
25) Elland Road, Leeds United
26) Upton Park, West Ham United
27) Boothferry Park, Hull City
28) ŞÜKRÜ SARACOĞLU, Fenerbahçe
29) Stark's Park, Raith Rovers
30) The Hawthorns, West Bromwich Albion
31) The Dell, Southampton
32) Memorial Ground, Bristol Rovers
33) Ashton Gate, Bristol City
34) Maracana, Brezilya
35) Stadio Olimpico, Roma/Lazio
36) Ayresome Park, Middlesbrough
37) Racecourse Ground, Wrexham
38) Stade Felix Bollaert, Lens
39) Turf Moor, Burnley
40) Stadio San Paulo, Napoli
41) Maksimir Stadium, Hırvatistan
42) Loftus Road, QPR
43) Britannia Stadium, Stoke
44) Villa Park, Aston Villa
45) Stamford Bridge, Chelsea
46) Stadio Luigi Ferraris, Sampdoria/Cenova
47) Stadium of Light, Sunderland
48) The Den, Millwall
49) Bramall Lane, Sheffield United
50) El Monumental, River Plate