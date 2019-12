İngilizler Sami Yen'i unutumadı

'Dünyanın en iyi atmosfere sahip statları' listesinde Ali Sami Yen 13., Şükrü Saracoğlu ise 28. sırada yer aldı. BJK İnönü Stadı ise ilk 50 stat arasında kendine yer bulamadı. İngiliz basını, Türkiye'de çok tartışılacak bir liste daha yayınladı.



'Bir stattan daha çok mabedi andıran' başlığıyla yayınlanan ve yaptıkları listeyle 'Dünyanın en iyi atmosfere sahip 50 stadı'nı belirleyen İngilizlerin, geçmişte Ali Sami Yen Stadı'nda gördükleri ortamın etkisinden kurtulamadığı açıkça ortaya çıktı. Listede, sadece iki Türk takımının maçlarını oynadığı statlara yer verilirken; Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Stadı, kendisine 13. sırada yer buldu. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Şükrü Saracoğlu Stadı ise 28. sıradan listeye girdi. Taraftarlarının yaptığı şovlarla hemen hemen her maçta renkli görüntülerin oluştuğu Beşiktaş İnönü Stadı ise 50 stadın yer aldığı listede kendisine yer bulamadı.



Listenin ilk sırasında Liverpool'un stadı Anfield yer alırken, Barcelona'nın stadı Nou Camp ikinci, Celtic'in stadı Parkhead ise 3. oldu.



İşte dünyanın en iyi atmosfere sahip 50 stadı:



1) Anfield, Liverpool

2) Camp Nou, FC Barcelona

3) Parkhead, Celtic

4) St James' Park, Newcastle United

5) Old Trafford, Manchester United

6) Goodison Park, Everton

7) San Siro, AC Milan/Inter Milan

8) Santiago Bernabeu, Real Madrid

9) Wembley , İngiltere

10) Fratton Park, Portsmouth

11) White Hart Lane, Tottenham Hotspur

12) Maine Road, Manchester City

13) ALİ SAMİ YEN, Galatasaray

14) Westfalenstadion, Borussia Dortmund

15) Ibrox, Glasgow Rangers

16) Hillsborough, Sheffield Wednesday

17) Millennium Stadium, Galler

18) Stade Velodrome, Marsilya

19) Hampden Park, İskoçya

20) La Bombonera, Boca Juniors

21) Roker Park, Sunderland

22) Ninian Park, Cardiff City

23) Estadio Mestalla, Valencia

24) Tynecastle, Heart of Midlothian

25) Elland Road, Leeds United

26) Upton Park, West Ham United

27) Boothferry Park, Hull City

28) ŞÜKRÜ SARACOĞLU, Fenerbahçe

29) Stark's Park, Raith Rovers

30) The Hawthorns, West Bromwich Albion

31) The Dell, Southampton

32) Memorial Ground, Bristol Rovers

33) Ashton Gate, Bristol City

34) Maracana, Brezilya

35) Stadio Olimpico, Roma/Lazio

36) Ayresome Park, Middlesbrough

37) Racecourse Ground, Wrexham

38) Stade Felix Bollaert, Lens

39) Turf Moor, Burnley

40) Stadio San Paulo, Napoli

41) Maksimir Stadium, Hırvatistan

42) Loftus Road, QPR

43) Britannia Stadium, Stoke

44) Villa Park, Aston Villa

45) Stamford Bridge, Chelsea

46) Stadio Luigi Ferraris, Sampdoria/Cenova

47) Stadium of Light, Sunderland

48) The Den, Millwall

49) Bramall Lane, Sheffield United

50) El Monumental, River Plate