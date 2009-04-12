İngilizler 'rüşvet' sayesinde sağlıklı yaşıyor

Britanya hükümetinin ‘sağlıklı yaşam paketi’ başarılı oldu. Kimi çevrelerin ‘rüşvet’ olarak nitelendirdikleri pakette, sigarayı bırakmaları ve doğal beslenmeleri için halka ödüller veriliyor.



Fazla kilolarınızdan şikâyetçisiniz ve kilo vermeniz için motivasyona mı ihtiyacınız var? Ya da yıllardan beri müptelası olduğunuz sigarayı bırakmak için birilerinin sizi teşvik etmesini mi bekliyorsunuz?



Taraf gazetesinde yayımlanan habere göre; Britanya’da hükümet halkın daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için harekete geçti ve kötü alışkanlıklarından kurtulmaları karşılığında küçük hediyeler vermeye başladı. Ulusal Sağlık Örgütü’nün (NHS) önderliğinde yürütülen kampanya kapsamında Kent’te obezite hastalarına verdikleri her kilo için haftada 425 sterlin ödenirken, Essex’te sigara içen hamile kadınların sigarayı bırakmaları karşılığında market alışverişlerinde 60 sterlinlik bir hediye çeki veriliyor. Bu uygulama işe yarıyor mu bilinmez ama uygulama nedeniyle ülkede büyük bir tartışmanın gündeme oturduğu bir gerçek. Kimileri bunun bir rüşvetle eşdeğer olduğunu ve etik olarak bu uygulamanın kabul edilemeyeceğini ifade ederken diğerleri de bunun bir çeşit vergi uygulaması olduğunu, tekel ürünleri için uygulanan verginin bu ürünleri kullanmayanlara iade edildiği konusunda birleşiyorlar.



Londra’daki Kings College Psikiyatri bölümü öğretim üyeleri bu tartışmayı başlangıç noktası alarak bir araştırma yaptı. Araştırmanın British Medical Journal’da yayımlanan sonuçlarına göre; hükümetin kampanyası işe yarıyor. Araştırmayı yürüten ekibin lideri Prof. Theresa Marteau, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsan davranışlarının yüzde 45’inin alışkanlıklar oluşturur. Hükümetin bu kampanyası alışkanlıkların değişimine yardımcı oluyor. Çünkü tüketiciye verilen küçük hediyeler sayesinde insanlar eski alışkanlıklarından kurtulup, yeerine yenilerini ediniyor” yorumunu yaptı. Kampanyanın daha da başarılı olması için çevresel faktörlerin de değişmesi gerektiğini ifade eden Marteu, “Aslına bakarsanız bu, insan zaaflarını anlamakla ilgili bir şey. Birçok insan sigara içmek istemiyor ancak bu kötü alışkanlıktan da kurtulamıyor. Bence insanları kötü alışkanlıklarından kurtarabilecek bir iş yapılıyorsa bu insanlık için iyi bir girişimdir” şeklinde konuştu.



Uygulama başarılı



Öte yandan, hükümete bağlı olarak çalışan Health England adındaki sağlık örgütü, şimdiye kadar devam eden uygulamada kapsamında sigarayı bırakan kişi sayısının hızla arttığını vurguluyor. Health England örgütü danışmanlarından Prof. Julian Le Grand ise, “18 yaşında sigara bağımlısı bir genç adam, sigaranın akciğer kanserine neden olduğunu ve bu yüzden ölebileceğini düşünmüyor. Hükümetin bu uygulaması bunu ona hatırlatacak cinsten bir uygulama” derken sağlıklı yaşamı tercih eden insanların ödüllendirilmesinde bir sakınca görmediğini de sözlerine ekliyor.

