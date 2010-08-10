İngilizler klonlanmış sütü içti mi?

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Greenpeace Akdeniz'in Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, bir radyo programında, İngiltere'de klonlanmış sütün gizlice satışa sunulmuş olabileceğini iddia etti.Özesmi, "İngiltere’de, klonlanmış ineklerden elde edilen sütün gizlice ve yasadışı bir biçimde ülkedeki süpermarketlerin raflarında yer aldığı iddiası ortaya atıldı" dedi.Özesmi şöyle devam etti:"Tüketicilerin bu konudaki duyarlılığına rağmen süt ürünleri paketlerinde hiçbir açıklama bulunmayan İngiltere’de, klonlanmış süt üreten çiftçilerin işlerinin aksamaması için kimliklerini gizli tutmaya çalıştıklarını öne sürülüyor. İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA), Daily Mail’e konunun soruşturulacağını ancak klonlanmış ineklerden elde edilen sütün gıda standartlarına uymadığını belirtti. AB parlamentosu ise klonlanmış hayvanların süt ve etlerinin tüketimine yasak getirmeye karar verdi. Ancak uygulama henüz yürürlülüğe girmedi. Bir çiftlik sahibi ise klonlanmış ineklerden süt elde ettiğini kabul etti. Aynı kişi bu hayvandan elde ettiği embiryoları Kanada’ya sattığını da söyledi. İsmini vermeyen çiftçi, iyi giden işlerinin bozulmaması için bu konuda açıklama yapmak istemediğini belirtti."