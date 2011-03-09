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Sağlık

İngilizler bakkaldan sigarayı kaldırıyor

Tütün ürünleri, tüketicilerin göremeyeceği yerlerde tutulacak.

09 Mart 2011 02:00

T24- İngiltere'de Nisan ayından itibaren süpermarketlerde sigara ve tütün ürünlerini sergileyen reyonlar yasaklanacak.
 
Tütün ürünleri, tüketicilerin göremeyeceği yerlerde tutulacak.

Küçük dükkanlara ise, kanunun gerektirdiği değişiklikleri yapabilmeleri çin üç senelik bir zaman tanınıyor.

BBC'nin sağlık muhabiri Jane Draper, tütün ürünlerinin reyonlarda sergilenmemesine dair kanunun İşçi Partisi döneminde kabul edildiğini ancak uygulamasının yeni başlayacağını söylüyor.

Yeni kanunlara göre, dükkanlar yalnızca ürünlerin fiyatı gibi bilgileri sergileyebilecek.

Sağlık örgütleri yeni uygulamadan memnun ancak tütün üreticileri reyonların saklanmasının sembolik bir hareket olduğunu ve dükkan sahiplerinin işini zorlaştıracağını söylüyor.

İskoçya'nın da İngiltere ile aynı zamanda yeni uygulamaya geçeceğini açıklandı.

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