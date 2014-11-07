İdris Bal tarafından kurulan Demokratik Gelişim Partisi’nin Gülen cemaatinin girişimiyle kurulduğunu öne süren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, muhalefetin parçalanmış bir görüntü çizdiğini söyleyerek “Birileri bu seçimde kendi kazanmaları üzerine değil, AK Parti’nin kaybetmesi üzerine hesap yapıyor olması da ilginç.. Korkuları umutlarından büyük olunca, olacağı bu” dedi.

Dilipak yazısında, “İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Amerikalılar, Tapınakçılar, Masonlar, TÜSİAD, Koç, hepsi devrede.. Türkiye Erdoğan ve Davudoğlu’na bırakılamayacak kadar önemli bir ülke çünkü” ifadesine yer verdi.

Dilipak’ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (7 Kasım 2014) nüshasında yayımlanan ‘Hizmet parti kurmaz, kurdurmaz!’ başlıklı yazısı şöyle:

‘Hizmet parti kurmaz, kurdurmaz!’

“Hizmet parti kurmaz ve kurdurmaz”

Bu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın açıklaması.. Aynı çevreler, 17 Aralık’tan aylar önce, “Cemaat seçimlerde CHP ve MHP’yi destekleyecek” dediğim zaman da tekzip etmişlerdi..

İdris Bal’ın Demokratik Gelişim Partisi, Bal’ın kendi bireysel inisiyatifi..

Cemaatin Asya Finans’la da ilgisi yok aslında, Zaman gazetesi ile de.. Asya Finans’ın ödeme dengesi Gülen’i niye geriyorsa..

Gülen’in GYV ile ilgisi yazar olduğu için.. Yoksa başka bir ilgisi, bilgisi yok. Sohbet yapıyor. “Farklı siyasi düşüncelerden milyonlarca gönüllünün desteklediği bir sivil toplum hareketinin; bir siyasi parti kurması ya da kurdurması kesinlikle söz konusu olmadığı gibi mümkün de değildir.”

Bazı iyi çocuklar, kendinden habersiz bir şeyler yapmışlarsa bu onları ilgilendirir. Yoksa hocaefendinin o talimatlar, dinlemeler, operasyonlarla ne ilgisi olabilir..

İdris Bal parti kuruyorsa kendi kuruyordur.. Zaten Bal da sorma gereği bile duymamış.. Kendi öyle diyor.. Minibüs yola çıkmış, her durakta yolcu toplayacak. Fazla yolcu çıkmazsa bir sonraki durakta minibüsçüler yolcuları diğer aynı yolun yolcusu minibüse aktarır..

Kimileri “aceba Demirel’i geri mi getirsek” diye düşünüyormuş.. Düşünebiliyor musunuz sağı-solu, CHP’yi, MHP’yi etrafında toplayacak bir isim olarak bula bula Demirel’i buluyorlar..

ANAP dört eğilimi topluyordu, şimdi CHP’de 6 eğilim var tek başına..

Bunlar yarım düzine yeni parti kursalar, yarım düzine partiyi de siyaset borsasından, piyasadan toplasalar, bir düzine parti ile bir çatı partisi kursalar..

Bu kadar akıllı adamı nasıl bir arada tutacaksınız.. Birbirlerini nötr hale getirirlerse ne olacak..

MHP’li, “CHP’li adaya oy vermem” derse, CHP’li de “MHP’li adaya oy vermem” derse!

Sadece Bekaroğlu bile CHP’de 6 fraksiyonun doğmasına sebeb oldu..

YBP Yamalı Bohça Partisi, bu kadar eğilimi tek çatıda toplayamazlar.. Ekmel bey projesi bile çok daha akıllıca, çok daha zekice idi..

Sanırım birileri ne yapacağını bilmemenin verdiği şaşkınlıkla sağa sola saldırıyor..

Sarıgül Şişli Belediyesi’ni mi kurtarsın, CHP’yi mi, Türkiye’yi mi!

Şimdi sırası mı idi, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün yetkilerini geri almış.. Bu işin arkası da gelecekmiş. İnönü Sarıgül’ün yardımcısı imiş ve seçimden önce gizli bir anlaşma yapmışlar. (Demokrasilerde olur böyle şeyler. Cemaat de parti kurmaz ve kurdurmaz tabii, sadece ele geçirirmek ister) Sargül’ün yerine İnönü aday olacak, ama daha sonra hastalık bahanesi ile geri çekilip yerini Sargül’ün oğluna bırakacakmış.. Ama şimdi İnönü koltuğu bırakmak istemiyormuş.. Emir Sargül de belediyedeki görevinden ayrılmak istemiyormuş.. Emir’i destekleyen bürokratlar da koltuklarını bırakmıyorlarmış.. Kılıçdaroğlu da İnönü’nün görevini sürdürmesini istiyormuş.

Hadi çık şimdi işin içinden çıkabilirsen.. Tam da zamanı yani!

İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Amerikalılar, Tapınakçılar, Masonlar, TÜSİAD, Koç, hepsi devrede.. Türkiye Erdoğan ve Davudoğlu’na bırakılamayacak kadar önemli bir ülke çünkü.. Cemaat de her politik eğilimden isimler varmış.. Kim onlar aceba?!. AK Parti’dekileri biliyoruz da, mesela CHP’de kimler var. DSP’de kim kaldı ki. MHP’de Cemaatten kim olabilir.. Ya da BDP’de.. İP’de var mı mesela Cemaatten biri.. Belki kripto olarak bir yerlere sızmış olabilirler.. SP ve BBP’de kim var mesela..

Cemaatin siyaseti dizayn etme, devleti ele geçirme planları yaptığı iddialarının ne kadar gerçek olduğu yakında açılacak davaların savcılık iddianameleri ile tartışmaya açılacak..

Cemaatin ABD’de Demokratlar arasında ilişkili olduğu isimler var. Okul açtıkları ülkelerdeki iktidar partileri ile yakın, sıcak ve ileri temaslar kurmaya özel bir özen gösterdiklerini de biliyoruz. İsrail’le, Vatikan’la yakın ve sıcak temasları olduğunu da..

Kim ne derse desin, gerçek birkaç ay içinde ortaya çıkacak.. Kimin eli kimin cebinde göreceğiz..

Ama birilerinin değişik siyasi hesapları yanında, seçimleri yaptırmamak için Türkiye’nin altıını üstüne getirmek isteyeceğini de biliyoruz.. Çünki umutlarını kaybettiler.. Korkuyorlar, hiçbir hesab onların beklentilerine cevap vermiyor..

İster inanın ister inanmayın Türkiye’de 80 tane parti var.. İlk 5’i çık, gerisinin oy toplamı %5 bile etmez.. Oy dağılımı yaklaşık şöyle: %50, %25, , %6, gerisini saymaya bile değmez..

Öyle anlaşılıyor ki, hizmet tek ata oynamayacak. Nereden ne kadar çıkarabilirse ona göre bir hesap yapacak ama işleri zor.. Bu şartlar altında kimse, halkın hakem olacağı bir seçimde Cemaatin destekleyeceği bir adayı listesinin başına yazıp, başına iş almak istemez..

Birileri bu seçimde kendi kazanmaları üzerine değil, AK Parti’nin kaybetmesi üzerine hesap yapıyor olması da ilginç.. Korkuları umutlarından büyük olunca, olacağı bu.

Bu arada CHP’de son durum. Partinin alt katında MESCİD açıldı.. Ve bu arada ulusalcı kanadın önemli isimlerinden Süheyl Batum’un ihracı istendi.. İstifası beklenen başka isimler de olduğu söyleniyor.. Bakalım sırada kim var..

Bu arada Şişli Belediyesi’nde Belediye Başkanı İnönü, Sarıgül’ün oğlunu ve daha birçok müdürü görevden aldı ve sonra da eski görevlerine iade etti.. Bal parti kurdu, bir gün sonra da ilk istifa haberi geldi. Gelişmeler o kadar hızlı oluyor ki, takip etmekte zorlanıyoruz.. Bu arada Gülerce de Cemaat ile ilgili içeriden bilgiler vermeye devam ediyor..

Selâm ve dua ile..