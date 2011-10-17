'İngilizim' dedi Maraşlı çıktı





T24- Sahte pasaportlar kullanarak kendisini İngiliz vatandaşı olarak tanıtıp resmi evlilikler yapan ve bu kişiler üzerinden maddi çıkar sağlamayı amaçlayan Alex Winter’ın foyası son evlendiği eşi Fatma D. tarafından ortaya çıkartıldı.











Vatan'ın haberine göre, sahte kimlik ve pasaportlar ile kendisini İngiliz vatandaşı olarak tanıtan Winter, 4 Ağustos 2010 tarihinde Fatma D. ile Beylikdüzü Evlendirme Dairesi’nde resmi nikah ile evlendi. Ancak evlendikten sonra sürekli işleri nedeniyle İngiltere’ye gitmesi gerektiğini, BBC Televizyonu’nda muhabirlik yaptığını söyleyen Winter, yaptıkları haberler nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını bu nedenle devlet izniyle farklı kimlikler kullandığını öne sürdü. Winter, bir süre sonra Fatma D.’den maddi zorluk çektiğini belirterek bankadan kredi çekmesini istedi. Eşinin istediğini geri çevirmeyen Fatma D. bir bankadan aldığı 20 bin TL’lik krediyi de eşine verdi. Bu olay sonrası Alex Winter ’in tuhaf hareketlerinden şüphelenen Fatma D. eşiyle ilgili araştırma yaptı.

Başka bir kadınla da evliymiş

Bir dedektif gibi iz süren Fatma D. hiç beklemediği gerçeklerle yüzyüze kaldı. Eşinin kendisine kullandığını söylediği Mark Scott ve Ian Francis isimlerini araştıran Fatma D. eşinin Ian Francis adıyla Mersin ’de Eda C. isimli kadınla 2006 yılında evlendiğini ve bir de çocuklarının olduğu bilgisine ulaştı. Evlendirme müdürüne ulaşarak fotoğraflarını gönderen Fatma D. Alex Winter ile Ian Francis’in aynı kişiler olduğunu tespit edince neye uğradığını şaşırdı. Ayrıca Çanakkale’de de bir başka kadınla ilişkisinden bir çocuğunun daha olduğunu öğrendi.





İki dava açtı





Eşinin bu kez Mark Scott ismini kullanarak Mersin’de gençleri yurt dışına gönderme bahanesiyle dolandırdığını ve hakkında yakalama emrinin çıkartıldığını öğrenince hem evliliğinin iptali için avukatı Şenol Caner aracılığıyla Büyükçekmece Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Hem de dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulundu.





Amacım yurt dışına çıkmaktı





Fatma D. “2009 yılında bir aile dostum aracılığıyla kendisiyle tanıştım. Bana BBC ’de muhabir olarak çalıştığını ve bu nedenle hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle devlet tarafından farklı kimlikler verildiğini söylemişti. Ben kendisini Marks Scatt olarak tanıdım ama Alex Winter olarak evlendim. Sanırım beni parası olan biri olarak düşündü. Yardımcı olmak amacıyla bankadan 20 bin TL çektim ve verdim. Bana hiçbir zaman kimliğini göstermedi, sürekli pasaportunu gösterirdi, giriş çıkış yaptığını görüyordum. Şüphelenince takip etmeye karar verdim. Öğrenince beni tehdit ederek bundan vazgeçmemi sonra olacaklardan kendisinin sorumlu olmadığını söyledi” diye konuştu