İngilizce Yeterlilik Endeksi: Türkiye, Avrupa'da son sıralarda

Dünya üzerinde İngilizce eğitimi veren ve bu dilin yeterliliğini ölçen English First (EF) adlı örgütün son raporuna göre ana dili İngilizce olmayan ülkeler arasında bu dili en iyi konuşan ülke Hollanda oldu. Bu ülkeyi Danimarka ve Finlandiya takip etti.

Türkiye ve Azerbaycan ise bölgesel olarak bakıldığında Avrupa'da İngilizce yeterliliğinde son sırada yer alan iki ülke oldu.

Euronews'in haberine göre; EF'nin 2020 İngilizce Yeterlilik Endeksi (English Proficiency Index) 100 ülkeyi kapsıyor. Türkiye, 100 ülkenin bulunduğu genel listeye 69. sırada girdi ve 'düşük seviye' kategorisinde yer aldı.

Listede İngilizceyi en iyi konuşan ilk 5 ülke sırasıyla Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkeleri olurken, bu ülkeleri Avusturya, Portekiz, Almanya, Belçika ve Singapur takip etti.

Özellikle Hollanda aldığı 652 puanla diğer ülkelere büyük fark attı. Danimarka ise geçen sene dördüncü olduğu listede 632 puan alarak Finlandiya ve Norveç'i geçti ve ikinciliğe yükseldi. Finlandiya 631, İsveç 625 ve Norveç ise aldığı 625 puanla listenin zirvesinde yer aldı.