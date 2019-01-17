"İngilizce kurs sektöründe yılda 300 milyon lira dönüyor; dil bilmek gramer bilmek değildir, parana yazık"

Sabah yazarı Engin Ardıç Türkiye'deki İngilizce kurslarında 250 bin öğrencinin olduğunu bu sektörde yılda 300 milyon lira "döndüğünü" ifade etti. "Türkiye'nin 'yeterli İngilizce bilenler' sıralamasında 88 ülke arasında 73. olduğunu söyleyen Ardıç, "İngilizce bilmek, 'gramer' bilmek değildir.

Parana yazık" diye yazdı.

Ardıç'ın "Are you disco?" başlığıyla (17 Ocak 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Okul yabancı dil öğretmeyi başaramayınca herkes "kurslara" koşuyor.

Okul hemen hiçbir haltı öğretemeyince de "dersanelere" koştuğu gibi.

İngilizce kurslarımızda toplam 250 bin öğrenci varmış ve de sırf bu sektörde yılda 300 milyon lira dönüyormuş.

Bu kurslardan "İngilizce bildiğini sanan" insanlar çıkıyorlar.

Çünkü "yeterli İngilizce bilenler" sıralamasında 88 ülke arasında 73. olmuşuz.

"Konuşma gelişmiyormuş", çünkü konuşacak kimseyle tanışmıyorsun ve "pratik" yapamıyorsun.

O zaman da bildiğin İngilizce "mornink mornink ver ar yu goink" düzeyinde kalıyor.

Çünkü İngilizce bilmek, "gramer" bilmek değildir.

Parana yazık.

