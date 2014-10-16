İngilizce konuşan papağan, kaybolduktan sonra İspanyolca konuşmaya başladı

ABD'nin California eyaletinde kaybolmadan önce İngiliz aksanlı İngilizce konuşan bir papağan, dört yıl sonra geri döndüğünde İspanyolca konuşurken bulundu.

Daily Breeze'in haberine göre Nigel adlı Afrika gri papağanı dört yıllık aradan sonra geçen hafta İngiliz sahibi Darren Chick ile yeniden buluştu.

Habere göre papağanın bu dört yıllık sürede neler yaptığı, başına neler geldiği bilinmiyor, ancak sık sık "Larry" diyor.

Torrance kentinde yaşanan olayda Nigel'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak buluştuklarında Darren Chick'i birkaç kez ısırmaya çalıştığı söyleniyor.

Dört yıl ortadan kaybolan papağan Nigel ilk olarak cins köpekler yetiştiren Jonathan ve Julia Sperling çiftinin evinin bahçesinde bulundu.

Sperling, papağanı bulduğunda olanları "Bulduğumuzda şarkı söylüyor, bir şeyler diyor ve köpek gibi havlıyordu. Ben Panamalıyım. İspanyolca 'Ne oldu?' diyordu" diye anlatıyor.

Sperling papağanın sahibini bulmaya çalışırken kendi kayıp Afrika gri papağanını arayan veteriner Teresa Micco'yla karşılaştı.

Micco, Nigel'ın kendi papağanı olmadığını anlayınca kuşun üzerindeki mikroçip sayesinde sahibi Darren Chick'e ulaştı.

Chick "Nigel'ın sağlık durumu harika. Gerçekten garip bir durum. Görür görmez o olduğunu anladım" dedi.