İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok

T24- Evlenme yoluyla ingiltere'ye yerleşecek kişiler gelecek aydan itibaren, dil sınavına tabi tutulacak ve temel İngilizceyi bilmeleri gerekecek.





AB ülkeleri dışından gelen kişiler için geçerli olacak bu uygulamayla, İngiliz hükümeti ülkeye girecek göçmen sayısını azaltmayı ve entegrasyonu hızlandırmayı planlıyor. 29 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan ve Türk vatandaşlarını da kapsayacak uygulamada, dil bilme seviyesi, evlilik vizesi başvurusu sırasındaki İngilizce anlama ve konuşma düzeyini ölçen sınavla tespit edilecek.



İngiltere'de bulunan Kuddus Avukatlık bürosu yetkilisi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) İngiltere Başkanı Hakan Camuz, bu uygulamanın entegrasyon için olumlu yanlarının olacağını söyledi.



Evlilik vizesi için dil bilme zorunluluğunun aslında bir önceki İşçi Partisi hükümetinin teklifi olduğunu belirten Camuz, bu uygulamanın İngilizlerin klasik göçmenlik uygulamalarına aykırı olmasına karşın, olumlu yönlerinin de bulunduğunu kaydetti.



İngiltere'nin, dilini, kültürünü ve yasal haklarını bilmeden yaşayan göçmen sayısını azaltmak istediğini belirten Camuz, "Dil bilmek, eğitim almak bu insanları güçlendirecektir. Yeni uygulama herkes için, Türk vatandaşları için de geçerli olacaktır" dedi.



Bu arada, İngiltere 2007 yılından bu yana, evlilik yoluyla ülkeye giriş yaşını 21'e yükseltmiş, bununla çocuk yaşta ve görücü usulü evliliklerin önüne geçmeyi amaçlamıştı. 18 yaşındaki iki birey İngiltere sınırları içinde evlenebilirken, yurtdışından gelecek kişilerin 21 yaşını doldurmaları gerekiyor.





"Ankara antlaşmasıyla ilgili uygulama farklı olabilir"



Ankara Antlaşmasından dolayı oturum hakkı almış kişilerin eşlerine yönelik uygulamanın ise farklı olabileceğini söyleyen Camuz, "Çünkü o kategoride oturum izni alanlar için geçerli olan hukuki temel, 1973 yılındaki İngiltere göç kanunlarıdır" diye konuştu. İngiltere'de Ankara Antlaşması çerçevesinde vize alarak yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı bulunuyor.



Camuz ayrıca öğrenci vizesine de değinerek, İngiltere'ye 6 aydan kısa süreli kursa gidecek öğrencilerde İngilizce bilme zorunluluğu aranmadığına, ancak 6 aydan uzun süreli kurslara gidecek öğrencilerde orta dereceli İngilizce bilme düzeyi arandığına, bunun da kişilerin girdiği çeşitli sınavlarla kanıtlanabildiğine dikkati çekti. Camuz, evlilik vizesindeki gibi öğrenci vizesi alacakları da dil sınavına tabi tutma gibi bir zorunluluğunun şu anda gündemde olmadığını kaydetti.



Bu arada İngiltere'de Temmuz 2011'den itibaren vatandaşlık hakkının uzun sürede elde edilmesine yönelik yeni bir uygulamaya daha başlanması bekleniyor. Hakan Camuz bu uygulamanın yanlışlığıyla ilgili ise çeşitli çalışmalarının olduğunu söyledi.





Göçmen işçi sayısına da sınırlama



İngiltere geçen Haziran ayında, AB dışından ülkeye gelecek göçmen işçi sayısına sınırlama getirme kararı almıştı. Bu uygulama, "AB dışından gelecek vasıflı işçi sayısının azalacağı" gerekçesiyle eleştirilmişti.



Mayıs ayında ülkede göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümeti, 1 Nisan 2011'den itibaren AB dışından göçü kalıcı olarak sınırlandırmayı planlıyor. Bu uygulamayla hükümet, yasadışı göçü ve ülkeye göçmen akışını önlemeyi, ayrıca net göçmen sayısını 1990'lı yıllardaki düzeyine çekmeyi amaçlıyor.



İngiltere'de 2004 yılında net göçmenlerin sayısı 245 bin kişiyle en yüksek seviyesine ulaşmış, son birkaç yılda ise puan sisteminin uygulanması ve ülke ekonomisinin kötüleşmesiyle bu sayı düşerek, geçen yıl 142 bin kişi olmuştu.



