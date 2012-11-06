'İngilizce bilmeyen 70 büyükelçi adayı aldılar'

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, son dönemde Dışişleri Bakanlığı’na alınan ve ileride büyükelçi sıfatı da taşıyabilecek 100 yeni meslek memurunun 70 tanesinin İngilizce dahi bilmediğini belirterek “Bu memurlara ODTÜ’de dışarıdan kurs verdirilerek İngilizce eğitimine tabi tutulduklarına ilişkin bilgi aldık. Dışişleri Bakanlığı’nın geldiği nokta budur” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Gelişme ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (GETA) ile düzenlediği “89. Yılında 29 Ekim 1923/Osmanlı’dan Cumhuriyete - Cumhuriyetten Osmanlı’ya mı?” sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan gazetemiz yazarı Işık Kansu, “Cumhuriyetin meyve veren ağaçlarından büyüdüğünü” ancak bu ağaçların bugün “taşlandığını” dile getirdi. Bugünün Türkiyesi’nde, gazetecisinden öğrencisine, subaylarından akademisyenlerine değin 130 bin tutuklu bulunduğuna dikkat çeken Kansu, ülkeyi Anayasa Mahkemesi’nin “laikliğe karşı eylemlerin odağı” saydığı bir hükümetin yönettiğine vurgu yaptı.

Dekan Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ise “Son 10 yılda kurumların yıpratıldığı bir dönemdeyiz” diye konuştu. GETA Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen de 29 Ekim 2012 tarihinin bir milat olduğunu vurguladı.

Sempozyumun “Osmanlı’dan Cumhuriyete Dış Politika” başlıklı oturumunda konuşan CHP Milletvekili Korutürk, AKP döneminde Türk dış politikasının “temelden saptırıldığını” söyleyerek, komşularla ilişkilerin günden güne kötüye gittiğine vurgu yaptı. Son dönemde Dışişleri Bakanlığı’na alınan 100 yeni meslek memurunun 70 tanesinin İngilizce dahi bilmediğini belirten Korutürk, “Bu memurlara ODTÜ’de kurs verdirilerek İngilizce eğitimine tabi tutulduklarına ilişkin bilgi aldık. Dışişleri Bakanlığı’nın geldiği nokta budur” dedi. Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan da “Cumhuriyetin yavaş yavaş Osmanlı’ya doğru evrildiğini” kaydetti.

Sempozyumun ikinci oturumunda “Osmanlı’dan Cumhuriyete: Hukuk, Anayasa, Yargı” konusu masaya yatırıldı. Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Bülent Serim, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çeşitli dönemlerde “laiklik karşıtı” sözlerine atıfta bulunarak “Artık yasalar, teklif yöntemiyle, torba yasa şeklinde çıkartılıyor” diye konuştu. Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, 29 Ekim 2012’de bir kırılma yaşandığına, milletin Cumhuriyetin temsil ettiği değerlere sahip çıktığına değindi. Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin kurucusu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise AKP hükümeti döneminde özellikle hukuka ciddi anlamda “saldırılar” olduğunu, bir gecede yasaların değiştirilebildiğini belirterek “Ancak karanlığın sonu aydınlıktır” diye konuştu.