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Yaşam
Deutsche Welle

İngiliz yönetmen Richard Attenborough öldü

Oscar ödüllü İngiliz sinemacı Richard Attenborough, 90 yaşında hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2014 14:54

Sinema kariyerine oyuncu olarak başlayan Richard Attenborough, 50'ye yakın filmde görev aldı. Hindistan'ın özgürlük savaşçısı Mahatma Gandi'nin hayatını anlattığı 1982 tarihli "Gandi" filmiyle büyük başarı kazandı. 11 dalda Oscar'a aday gösterilen film, bunlardan 8'ine layık görüldü. En iyi yönetmen ve yapımcı olmak üzere Oscar'lardan ikisi kendisine takdim edildi.

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nden (BAFTA) yapılan açıklamada, "Attenborough'un kaybından duyulan derin üzüntü" vurgulandı. Açıklamada, "İngiliz sinemasının devini kaybettik" denildi. Richard Attenborough, BAFTA'ya bir süre başkanlık yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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OscarRichard AttenboroughMahatma GandiSinemaTelevizyon Sanatları AkademisiAttenborough BAFTADeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

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