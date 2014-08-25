İngiliz yönetmen Richard Attenborough öldü

Oscar ödüllü İngiliz yönetmen Richard Attenborough 90 yaşında öldü.

Attenborough, 60 yıllık sinema kariyerine oyuncu olarak başlamıştı. Richard Attenborough, The Great Escape (Büyük Kaçış), Brighton Rock ve Jurassic Park gibi filmlerde oynamıştı.

Richard Attenborough, yönetmen olarak kendisine 1982'de iki Oscar ödülü kazandıran (en iyi yönetmen ve en iyi film) Gandhi (Gandi) filmiyle tanınıyordu.

1993'te lordluk ünvanını alan Attenborough, birkaç yıldır karısıyla birlikte bir bakımevinde yaşıyordu.

Ünlü yönetmen, altı yıl önce merdivenden düştükten sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı.

Oğlu, Attanborough'nun Pazar günü öğle saatlerinde öldüğünü açıkladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Twitter'da "Brighton Rock'ta muhteşem oynadı, Gandhi'yi harika yönetti. Richard Attenborough sinemanın en büyüklerinden biriydi" dedi.

Oyuncu Mia Farrow da "Richard Attenborough çalışma şansına eriştiğim en nazik insandı. Bir Prens." diye yazdı.

Richard Attenborough, ünlü İngiliz belgeselci David Attenborough'nun kardeşiydi.

BBCTürkçe