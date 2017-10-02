İngiliz yolcular kiralanan charter uçaklarla ülkelerine döndü

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- İNGİLTERE\'nin en büyük beş hava yolu şirketinden biri olan Monarch Airlines, iflas edince, Muğla\'nın Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde tatil yapan İngiliz turistler, kiralanan 3 charter uçakla ülkelerine gitti.

İngiliz havayolu şirketinden Monarch Airlines\'ın iflasını açıklamasının ardından Muğla\'nın farklı ilçelerinde tatil yapan turistler charter uçaklarla YDA Dalaman Havalimanı\'ndan İngiltere\'ye dönüş yaptı. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere\'nin en büyük beş havayolu şirketinden birisi olan şirketin iflasını açıkladığını belirtip, \"Monarch Havayolları, yıllardır bölgeye hizmet veriyordu. Bu yıl bize haftada 22 uçuşla ciddi sayıda bir yolcu taşıdı. Şu ana kadar 87 bin yolcu getirdi. Sezonun geri kalan kısmında 72 uçuşu daha vardı ve o da yaklaşık 7 bin yolcuya tekabül ediyordu\" dedi.

Güvenç, bundan sonraki uçuşları Freebird firmasının devraldığını belirterek, \"Burada tatilini yapan yolcular rahatlıkla Freebird uçuşlarıyla tekrar İngiltere\'ye dönüyorlar. Planlamalar yapıldı ve sıkıntı görünmüyor. Her türlü tedbirimiz alındı. İlk check-in işlemini Freebird yaptı. İngiltere konsolosuyla koordineli halde gidiyoruz. Ama asıl büyük yolcu kitlesi İspanya\'da Mayorka\'da, oradaki operasyonlar 100 binleri geçiyor. Herhalde orada da bir çözüm yolu bulmuşlardır. Türkiye için özellikle Dalaman için herhangi bir problem yok. Şu anda tatilini yapmakta olan yolcular tatillerini bitirecekler ve yine kendilerine tahsis edilmiş uçaklarla geri dönüyorlar.\"

Uçağa binmeden önce gazetecilerle konuşan İngiliz turistler, ülkelerine dönüşlerinde sorun olmadığını söyledi.



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