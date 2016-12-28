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Kültür-Sanat

İngiliz yazar Richard Adams hayatını kaybetti

Yazarın ayrıca "Shardik", "Veba Köpekleri" isimli iki eseri daha bulunuyor

28 Aralık 2016 00:44

Türkçeye "Watership Tepesi" adıyla çevrilen (Watership Down) çocuk kitabının ünlü İngiliz yazarı Richard Adams, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Bir grup tavşanın evleri yıkıldıktan sonra yeni bir yuva arayışını konu olan kitap, 14 yayınevi tarafından reddedilmiş, ilk kez 1972 yılında yayımlanabilmişti.

Yazarın eseri kısa zamanda başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede en çok satan çocuk kitapları arasında yerini almıştı.

Adams, 52 yaşında yazdığı bu eserle Carnegie Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Yazarın ayrıca "Shardik", "Veba Köpekleri" isimli iki eseri daha bulunuyor.

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Richard Adamsİngiliz yazar

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