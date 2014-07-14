İngiliz yazar, öyküsünü Twitter'da yayımlayacak

İngiliz yazar David Mitchell, yeni çalışmasını Twitter'dan yayımlayacak.

Yazar, The Right Sort adlı kısa öyküyü, Twitter'a uygun şekilde kaleme aldı.

Twitter'da her mesajda azami 140 karaktere izin veriliyor.

Yazar günde arka arkaya 20 tweet atacak. Öykü, yaklaşık 280 tweet'te tamamlanacak.

David Mitchell, sanatsal yeteneğiyle sosyal medyayı buluşturan bu projesine rağmen Twitter kullanıcısı değil. Yazar Twitter hesabını bu proje için açtı.

Mitchel, BBC'ye açıklamasında "Ben bir sosyal medya canavarı değilim. Mahremiyetimi seviyorum. Zihnimin salonlarını halka açmak istemiyorum. Bu önemsiz ve ilgisiz şeyler okyanusuna ben de bir şeyler eklemek istemiyorum. Bu okyanus zaten büyük ve derin" dedi.

Bu projenin, yazarın yakında çıkacak "Bone Clocks" adlı romanı için gündeme geldiği belirtiliyor.

Yayıncıların kitabı ve romanla ilgili etkinlikleri duyurmak için Mitchell'ı Twitter hesabı açmaya ikna ettiği kaydediliyor.

Yazarın Twitter mesajlarını yayıncılar atıyor.

Mitchell, öyküsünü Twitter'da yayımlayan ilk yazar değil.

Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Jennifer Egan, 2012'de Black Box adlı kısa öyküsünü Twitter'da yayımlamıştı.

Neil Gaiman, Melvin Burgess ve Philippa Gregory de Twitter için öyküler kaleme almıştı.

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