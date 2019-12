İngiliz yazar Ballard öldü

Çocuk yaştayken İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Şangay'da geçirdiği tutsaklık yıllarından esinlenerek "Güneş İmparatorluğu" (Empire of the Sun) adlı tanınmış kurmaca romanını yazan İngiliz yazar James Graham Ballard 78 yaşında, Londra'da öldü.



Balllard, uzun süredir prostat kanseri ile mücadele ediyordu.



Steven Spielberg tarafından beyazperdeye aktarılan ve dünya çapında büyük ilgi gören "Güneş İmparatorluğu, yazarın Türkçe'ye çevrilerek basılan eserleri arasında yer alıyor.



Yazarın Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında Çarpışma (Crash), Beton Ada (Concrete Island), Sınırsız Rüyalar Diyarı (The Unlimited Company), Cennete Bir Koşu (Rushing to Paradise), Kokain Geceleri (Cocaine Nights), Milenyum İnsanları (Millenium People), Süper Kent (Super-Cannes) ve Yakın Geleceğin Mitosları (Myths of Near Future) da bulunuyor.