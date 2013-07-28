The Times'a imza atan İngiliz yazar Mango: Türkiye için üzülüyorum

İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan “Başbakan’a açık mektup”ta imzası olan Atatürk ve Türkiye üzerine yazılarıyla tanınan Andrew Mango, Türkiye’de bugünlerde yaşanan gelişmelerin kendisini üzdüğünü söyledi. Mango, “Türkiye’de özgürlük erozyona uğradığı için” o ilanı verdiklerini belirtti. Andrew Mango, “Cumhuriyet’in Atatürk tarafından kurulmasından yaklaşık bir asır sonra Türkiye Putin’in Rusyası’ndan da Chavez gibi demagogların Venezüellası’ndan da daha iyi modelleri hak ediyor. Mursi’yi anmıyorum bile” diye konuştu.

30 ismi bir araya getiren neydi?

Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer, telefonla mülakat yerine soruları yazılı olarak isteyen Mango’ya gönderdiği e-postada, “Sizi bir araya getiren motivasyon nedir? Birbirinizi nasıl buldunuz?”, “Gezi Parkı sizler için neden önemli? Olayları izlerken ne hissettiniz?”, “Başbakan Erdoğan’ın Gezi sonrası Ankara ve İstanbul’da düzenlediği mitingleri neden önemsiyorsunuz?”, “Bu mitingleri Hitler döneminde yapılan Nürenberg Mitingi’ne benzeterek vermek istediğiniz mesaj nedir?”, “Birçok yabancı Erdoğan hükümeti için 'otoriter' sıfatını tercih ederken siz hangi kriterlere dayanarak 'diktatör' ifadesini tercih ettiniz?”, “İlan metninde 'laiklik' vurgusu var. Sizce Gezi Parıkına gidenler sadece laikler miydi?”, “Hükümetin Gezi Parkı protestolarının ardında 'dış komplo' arayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?”, “Mektubunuzda vurguladığınız 'Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden çıkacak kararların' anlamı ne olacaktır?” sorularını yöneltti.

Türkiye'de özgürlük erozyona uğruyor

Mango bu sorular ve Başbakan Erdoğan ile Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın mektupta imzası olan isimlere yönelik ağır eleştirilerine karşılık çok kısa bir açıklama göndermekle yetindi. Mango’nun Cumhuriyet’e verdiği yazılı demeç şöyle:

“Tüm sorularınıza bir kısa cümlede yanıt vereceğim. Beni ve Times’taki ilanın diğer imzacılarını motive eden şey, Türkiye’de özgürlüğün erozyona uğraması, devlet organizasyonunun partizan sebeplerle hor görülmesi ve otonom kurumların yıkılmasıdır.”

Gelişmeleri internetten izledim

“Benim durumuma gelince, Türkiye’nin modernizasyonu ve demokratik kalkınması üzerinde uzun yıllar çalıştım. Bu konuda kitaplar yazdım ve hayatım boyunca Türkiye’nin ilerlemesini takip ettim. Şimdi seyahat edemeyecek kadar yaşlıyım ama hâlâ gelişmeleri internet üzerinden takip ediyorum.”

“Bugünlerde yaşanan gelişmeler beni üzüyor. Cumhuriyet’in Atatürk tarafından kurulmasından yaklaşık bir asır sonra, Türkiye Putin’in Rusya’sından da Chavez gibi demagogların Venezüella’sından da daha iyi modelleri hak ediyor. Mursi’yi anmıyorum bile.”