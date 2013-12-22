İngiliz ve Amerikan istaihbaratları Türkiye'yi dinlemiş

İngiliz gizli istihbarat teşkilatı (GCHQ) ve Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) işbirliğiyle hazırlanan çok gizli dinleme belgeleri ABD’li eski istihbarat analisti Edward Snowden taradından açıklandı. Belgelerde İngiliz gizli istihbaratının Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesi, İngiliz gizli istihbarat teşkilatı GCHQ'nun yeni dinleme skandallarını yazdı. Rusya'ya sığınan Edward Snowden'dan ele geçirdiği çok gizli belgelere dayalı haberinde ABD ve İngiliz istihbaratının hedefleri arasında Türkiye, Almanya ile Gürcistan arasındaki resmi haberleşmelerin de olduğunu yazdı.

Yeni bilgileri manşetten veren gazete, 2009 yılında dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İspanyol AB Rekabet Komiseri Joaquin Almunia, insani yardım örgütleri ve AB'li müttefiklerini elektronik posta yazışmalarının izlendiğini de duyurdu.

İngiliz GCHQ'nun, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile işbirliği sonucu hazırlanan gizli belgeler, UNİCEF gibi BM yardım kuruluşlarının, Medecin du Monde gibi ihtilaflı bölgelere doktor ve tıp malzemesi sağlayan örgütlerin dinlendiğini ortaya koydu.