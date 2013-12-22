T24 LogoT24 Logo
Politika

İngiliz ve Amerikan istaihbaratları Türkiye'yi dinlemiş

Amerikalı eski istihbaratçı Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre Türkiye, Almanya, Gürcistan arasındaki resmi haberleşme dinlenmiş

22 Aralık 2013 12:36

İngiliz gizli istihbarat teşkilatı (GCHQ) ve Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) işbirliğiyle hazırlanan çok gizli dinleme belgeleri ABD’li eski istihbarat analisti Edward Snowden taradından açıklandı. Belgelerde İngiliz gizli istihbaratının Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesi,  İngiliz gizli istihbarat teşkilatı GCHQ'nun yeni dinleme skandallarını yazdı. Rusya'ya sığınan Edward Snowden'dan ele geçirdiği çok gizli belgelere dayalı haberinde ABD ve İngiliz istihbaratının hedefleri arasında Türkiye, Almanya ile Gürcistan arasındaki resmi haberleşmelerin de olduğunu yazdı.

Yeni bilgileri manşetten veren gazete, 2009 yılında dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İspanyol AB Rekabet Komiseri Joaquin Almunia, insani yardım örgütleri ve AB'li müttefiklerini elektronik posta yazışmalarının izlendiğini de duyurdu.

İngiliz GCHQ'nun, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile işbirliği sonucu hazırlanan gizli belgeler, UNİCEF gibi BM yardım kuruluşlarının, Medecin du Monde gibi ihtilaflı bölgelere doktor ve tıp malzemesi sağlayan örgütlerin dinlendiğini ortaya koydu.

ETİKETLER

snwdenistihabatayNSAGCHQdinlemeAlmanyaGürcistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24