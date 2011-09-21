T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İngiliz turistler Türkiye'den memnun MARMARİS (A.A)

21 Eylül 2011 20:11

-İngiliz turistler Türkiye'den memnun MARMARİS (A.A) - 21.09.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanlığı Konsolosluklar Daire Başkanı Charles Hay, ''İngiliz turistlerin büyük bir çoğunluğu her hangi bir problemle karşılaşmadan, memnun bir şekilde Türkiye'den ayrılıyor'' dedi.  Görevine yeni atanan ve tüm dünyadaki 250 İngiliz konsolosluğunun sorumlusu olan Charles Hay, Yunanistan'ın ardından Türkiye'deki ilk ziyaretini Marmaris'e yaptı.  Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin yarısından fazlasının tercih ettiği Marmaris'te yerel yöneticilerle bir araya gelen Hay, daha sonra ilçede görev yapan basın mensuplarıyla öğlen yemeği yedi.  Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz turist sayısının fazlalığından dolayı ziyaret için ilk seçtiği ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirten Hay, ''Özellikle Marmaris'e çok İngiliz turist geliyor. Burası İngilizler için çok popüler bir bölge. Ziyaret dahilinde resmi yetkililerle görüşmelerde bulundum. Buradaki problemler ve endişelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk'' dedi.  Marmaris bölgesine her yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğine işaret eden Hay, şunları söyledi: ''İngiliz turistlerin büyük bir çoğunluğu her hangi bir problemle karşılaşmadan, memnun bir şekilde Türkiye'den ayrılıyor. Ancak konsoloslukta çalıştığınız zaman maalesef mutlu olanlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu kalabalık içerisinde bazılarının problemlerle karşılaşması kaçınılmaz. Bu problemlerle uğraşan insanlarla tanışıp, konuşabilmek benim için çok önemli.'' -İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın raporu- Bazı yerlerin tatile gitmek için çok ideal yerler olmadığına dikkati çeken Charles Hay, bazı insanların yaşadıklarından etkilenmemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.  İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışında kendi ülkesi vatandaşlarına karşı işlenen suçlarla ilgili hazırladığı raporla ilgili soru üzerine ise Hay, şunları ifade etti:  ''Bu bizim için ciddi bir rapor. Böyle bir raporun kişiler üzerimdeki etkisini tam olarak ölçmek mümkün değil. Bazı olayların hangi ülkelerde daha çok olduğunu karşılaştıran bir rapordu. Bunu genelleştirmek ve o ülkeyi damgalamak yanlış. Listenin en tepesinde İspanya var ama bu oraya giden kişi sayısıyla orantılı. Turist sayısı fazla olduğu için oran da fazla oluyor. Maalesef Türkiye'nin listede en yukarda olduğu konuların başında cinsel saldırılar. Bunu da mutlaka çözmemiz gerekiyor. Oturup neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor'' İngiltere Dışişleri Bakanlığı Konsolosluklar Daire Başkanı Charles Hay, Marmaris'in ardından İzmir'e daha sonra ise İstanbul'a gideceğini kaydetti.   Yemeğe, İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosluğu yetkililerinin yanı sıra Dalyan beldesinde yaşayan ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları ve doğanın korunması için gösterdiği başarılı çalışmalarla tanınan bu çalışmalarından dolayı İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından nişan ile ödüllendirilen June Haimoff da katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24