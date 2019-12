-İngiliz turistler Türkiye'den memnun MARMARİS (A.A) - 21.09.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanlığı Konsolosluklar Daire Başkanı Charles Hay, ''İngiliz turistlerin büyük bir çoğunluğu her hangi bir problemle karşılaşmadan, memnun bir şekilde Türkiye'den ayrılıyor'' dedi. Görevine yeni atanan ve tüm dünyadaki 250 İngiliz konsolosluğunun sorumlusu olan Charles Hay, Yunanistan'ın ardından Türkiye'deki ilk ziyaretini Marmaris'e yaptı. Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin yarısından fazlasının tercih ettiği Marmaris'te yerel yöneticilerle bir araya gelen Hay, daha sonra ilçede görev yapan basın mensuplarıyla öğlen yemeği yedi. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz turist sayısının fazlalığından dolayı ziyaret için ilk seçtiği ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirten Hay, ''Özellikle Marmaris'e çok İngiliz turist geliyor. Burası İngilizler için çok popüler bir bölge. Ziyaret dahilinde resmi yetkililerle görüşmelerde bulundum. Buradaki problemler ve endişelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk'' dedi. Marmaris bölgesine her yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğine işaret eden Hay, şunları söyledi: ''İngiliz turistlerin büyük bir çoğunluğu her hangi bir problemle karşılaşmadan, memnun bir şekilde Türkiye'den ayrılıyor. Ancak konsoloslukta çalıştığınız zaman maalesef mutlu olanlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu kalabalık içerisinde bazılarının problemlerle karşılaşması kaçınılmaz. Bu problemlerle uğraşan insanlarla tanışıp, konuşabilmek benim için çok önemli.'' -İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın raporu- Bazı yerlerin tatile gitmek için çok ideal yerler olmadığına dikkati çeken Charles Hay, bazı insanların yaşadıklarından etkilenmemesinin mümkün olmadığını dile getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışında kendi ülkesi vatandaşlarına karşı işlenen suçlarla ilgili hazırladığı raporla ilgili soru üzerine ise Hay, şunları ifade etti: ''Bu bizim için ciddi bir rapor. Böyle bir raporun kişiler üzerimdeki etkisini tam olarak ölçmek mümkün değil. Bazı olayların hangi ülkelerde daha çok olduğunu karşılaştıran bir rapordu. Bunu genelleştirmek ve o ülkeyi damgalamak yanlış. Listenin en tepesinde İspanya var ama bu oraya giden kişi sayısıyla orantılı. Turist sayısı fazla olduğu için oran da fazla oluyor. Maalesef Türkiye'nin listede en yukarda olduğu konuların başında cinsel saldırılar. Bunu da mutlaka çözmemiz gerekiyor. Oturup neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor'' İngiltere Dışişleri Bakanlığı Konsolosluklar Daire Başkanı Charles Hay, Marmaris'in ardından İzmir'e daha sonra ise İstanbul'a gideceğini kaydetti. Yemeğe, İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosluğu yetkililerinin yanı sıra Dalyan beldesinde yaşayan ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları ve doğanın korunması için gösterdiği başarılı çalışmalarla tanınan bu çalışmalarından dolayı İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından nişan ile ödüllendirilen June Haimoff da katıldı.