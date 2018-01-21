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Dünya

İngiliz The Sunday Telegraph "Türk jetleri Suriye'deki Kürt birliklerine  karşı atağa geçti”

Aynur Tattersall / Londra, 21 Ocak,(DHA)- Türkiye'nin başlattığı Afrin'deki 'Zeytin Dalı Operasyonu'na İngiliz The Sunday Telegraph Gazetesi dünya sayfasında geniş yer verdi

21 Ocak 2018 16:21

Aynur Tattersall / Londra, 21 Ocak,(DHA)- Türkiye\'nin başlattığı Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Operasyonu\'na İngiliz The Sunday Telegraph Gazetesi dünya sayfasında geniş yer verdi. Gazete ; \"Türk jetleri Suriye’deki Kürt birliklerine  karşı atağa geçti” başlığıyla verdiği haberde,  Türkiye’nin dün gece  Suriye\'nin kuzeyinde Kürt kontrolündeki Afrin’e hem hava hem de karadan operasyona başladığını duyurdu. 

Gazete haberinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YPG’ye karşı askeri operasyon sınırını  genişletmek için söz verdiğini ifade ederek, Türk jetlerinin dün güneş batmadan havalandığını ifade etti.

Kürt kaynaklarının hava saldırısını doğruladığını yazan gazete, operasyonun Türkiye hükümetinin hafta boyunca  verdiği YPG’yi Afrin’den temizleme sözünün ardından geldiğini belirtti. 

Gazete ayrıca YPG’nin 2016’da IŞID ile mücadelede büyük bir yardımcı güç olduğuna  dikkati çekerek, “60 bin kişilik YPG gücü ABD’ye ISID ile mücadelede destek  oldu”  alt başlığını kullandı. 

Haberde Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de başlatılan askeri operasyonla ilgili  bir görüşme yaptığı vurgulandı.

 

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