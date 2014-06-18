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Spor

'İngiliz taraftarlar Uruguaylı oyuncuların yataklarına Brezilya karıncası koydu'

İngiliz taraftarların Uruguay Milli takımının kamp yaptığı otele girerek rakiplerinin yataklarına Brezilya karıncalarını yerleştirdiği iddia edildi

20 Haziran 2014 00:01

İngiliz Daily Star manşetten duyurduğu haberde, Dünya Kupası’nda İngitere - Uruguay maçı öncesinde İngiliz taraftarlar Uruguay Milli Takımı’nın kaldıkları kamp yaptığı otele girerek rakiplerinin yataklarına Brezilya karıncalarını yerleştirdiğini iddia etti. Gazete Luis Suarez'in "İngiltere külodumun içine karıncaları koydu" sözleriyle duyurduğu haberde İngiliz taraftarların sabote etmeye çalıştıkları iddiasına yer verdi. Uruguaylı futbolcuların yatak odalarının Brezilya karıncaları tarafından istila edildiği ve Luis Suarez'i ısırdığı haberleri İngiliz gazetelerinde yer bulmuştu.

Faruk Zabcı’nın DHA’da yer alan haberine göre, Uruguaylı futbolcular İngiliz taraftarları yataklarına karıncaları koymakla suçlayıp polise şikayet ettiler. Futbolcuların; gece yarısı çarşaflarında gezen karınca sürüleriyle uyandıkları öğrenildi. Uruguay basını da, Dünya Kupası'nda kirli oyunlar oynandığını öne sürerek Luis Suarez'in dikkatini bozmak için İngiliz taraftarların karınca sabotajı yaptıklarını iddia etti.

Karıncalarla ilgili ilk açıklamayı yapan Galatasaray Kalecisi Fernando Muslera'nın (28) yatağında gördüğü mahkukların bir fotosunu tweet attığı hatırlatıldı. Muslera basına yaptığı açıklamada olayı pek büyütmemiş ve gece takımın karıncalar temizlendikten sonra uyuyabildiğini söylemişti.

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