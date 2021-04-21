Britanya basını "Süper Lig"in çöküşünün nedenlerini yazdı: Futbolu kurtardık

The Times gazetesi ise "Kulüpler kendilerine gol attı" manşetini attı. Avrupa Süper Ligi planından geri dönülmesi için taraftarlar, siyasetçiler ve futbolcuların bir araya geldiğini yazan gazete, İngiliz hükümetinin futbol kulübü sahipliğine dair kanunları da değiştirme hazırlığında olduğunu duyuruyor.
Times da "kulüplerin, taraftarların öfkesine boyun eğmesiyle" Süper Lig'in ufalandığını yazıyor.
"Artık, yıllar boyu çok güçlü olan bu en büyük kulüpler, hiç olmadıkları kadar zayıf bir noktada. Artık taraftarlarını ezip geçemeyeceklerini biliyorlar. Artık hükümetin, bu milli sporun dengeleri tehdit edildiğinde müdahale edeceğini biliyorlar, ayrıca UEFA'nın 'bu kadar yeter' deyip oyunu kazanacağını da biliyorlar."
Gazete, İngiltere Başbakanı Johnson'ın girişimi "kartel" olarak tanımladığını hatırlatıyor.
Dün kararı protesto eden Chelsea taraftarlarının, çekilme kararının ardından "Chelsea'mizi geri aldık", "Futbolu kurtardık" sloganları attığı belirtiliyor.
Times, televizyon ve diğer yayın kuruluşlarının da Avrupa Süper Ligi ile aralarına mesafe koyduğuna dikkat çekiyor.
"Futbolun en şaşırtıcı aşağılanması"
Telegraph'ın baş futbol yazarı Sam Wallace, Avrupa'nın elit sporunun en şaşırtıcı aşağılanmalarından birini yaşadığını ve yaraların sarılmasının uzun zaman alacağını yazıyor.
Wallace "Oyun hâlâ mükemmel değil, hâlâ haksızlıklar var, hâlâ borç yüklü, hâlâ oyuncuların ücretleri şişiriliyor. Ama son yaşananlar bize gösterdi ki, bazı sınırları aşmak hâlâ mümkün değil" yorumunu yapıyor.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir