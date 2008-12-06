İngiliz sunucu Yunanistan'ı ayağa kaldırdı

BBC’deki Top Gear programının yapımcısı ve sunucusu Jeremy Clarkson, Yunan kadınları için ‘Bıyıklı’, Yunanistan için de ‘Koskoca bir tuvalettir’ dedi.



Ünlü İngiliz televizyoncu Jeremy Clarkson Yunanistan'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Hürriyet yazarı Yorgo Kırbaki Clarkson'un sözlerine köşesinde yer verdi;



Top Gear, BBC’deki en uzun ömürlü programlardan biri şüphesiz. Neredeyse 20 yıldır yayın hayatını sürdürüyor. Otomobillerin acımasızca testten geçirildiği bu programın bütün dünyada bu kadar çok sevilmesinin en önemli nedeni, yapımcısı ve sunucusu Jeremy Clarkson.



Çocukluğunda sigara içtiği ve bir sürü "saçmalık" yaptığı için gittiği özel okuldan kovulan Clarkson’un, programında bir otomobil için iyi veya kötü demesi o otomobilin satışlarını etkileyebiliyor. 2005 yılında uluslararası Emmy ödülüne layık görülen Top Gear’da test edilen otomobiller hakkında Clarkson’un yorumları kimine göre zeka dolu, absürd ve alaycı, kimine göre ise buz gibi soğuk İngiliz mizahının tüm karakteristiğini taşıyor.



Hız belirleyen radarlara, otomobillerin şehir içine girmesini istemeyen çevrecilere ve bazı trafik kurallarına "düşman" Clarkson’un bazı "inci"lerini aktarayım:



- İşte bu da bir otomobil. Diğerleri gibi 4 tekerleği var ve gidiyor. O kadar.



- X markanın X modelinden Etiyopyalı bir eşcinsel ile korumasız cinsel ilişkiye girmek kadar kaçının.



- Bugün X markanın X modelini tanıtacağım. George Bush bir ABD başkanının özelliklerine ne kadar sahipse, bu otomobil de spor otomobiller kategorisinin o kadar özelliğine sahip.



- Otobüsler için olan tercihli yolların nedenini anlayamıyorum. Fakir insanlar nedengidecekleri yere benden daha çabuk varsınlar?



İngiliz mizah anlayışını çok sivri dili ile birleştiren Clarkson’un, son derece pahalı bir sürat otomobili ile test sürüşü yaptıktan sonra kapıyı açıp kusması da yoğun tartışmalara neden olmuştu.



"Atina’dan bildirdiğime" göre, ne alaka diyeceksiniz. Olmaz olur mu? Clarkson aynı zamanda The Sun gazetesinde de yazıyor. Bu gazetenin 8 Kasım 2008 tarihli internet baskısında yer alan yazısında da, Yunanistan’ın turizm tanıtımını üstlenen devlet kuruluşu EOT’un bir afişini konu almış. Afişte, masmavi Ege sularında bir sürat teknesinde oturan genç bir kadın ve arkasında genç bir erkek görünüyor ve "Yunanistan... Gerçekdeneyim" yazıyor.



Clarkson’un görüşü ise şöyle: "Öncelikle tekne Yunan imalatı değil. Genç kadın da Yunan’a hiç benzemiyor. Çünkü bıyığı yok. Yunanistan koskoca bir tuvalettir".



Önce İngiltere’de yaşayan Yunan cemaati tepki gösterdi. The Sun gazetesinin telefonları, faksları, mailleri kitlendi. İngiltere’deki medya ile ilgili sendikalara, kuruluşlara ihbarlarda bulunuldu. Clarkson’un cezalandırılması, kovulması istendi. Onca tepki üzerine yazı yayından kaldırıldı.



Tepki dalgası daha sonra Atina’ya yayıldı. Reyting ölçümlerine bakılırsa, özel bir televizyonda gösterilen Top Gear programının izlenme oranı tepetakla oldu. Yunan medyası ateş püskürdü. Clarkson’un faşist, ırkçı olduğu yazıldı, söylendi.



Arşivlere bakıldığında ise Clarkson’un Yunanistan aleyhinde ilk kez tavır almadığı ortay açıktı. Birkaç yıl önce yine Top Gear programında, Atina şehir merkezinde Sintagma meydanında bulunan parlamento binası önündeki efsun askerlerinden görüntülere yer verip "Bugün Yunan erkeklerin tek bir hedefi var. Tüm dünyaya eşcinsel olduklarını göstermek. Aksi halde kısa etekler giyip terliklerle dolaşmazlardı" demişti.



Jeremy Clarkson artık sadece kötülediği otomobil markalarının değil Yunanistan’ın da"kara liste"sinde.

