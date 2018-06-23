İngiliz sunucu Rachel Riley, İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa yayına çıplak çıkacağını açıkladı

İngiltere'de çok seyredilen Countdown isimli yarışma programının sunucusu Rachel Riley, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması halinde ekrana çıplak halde çıkma sözü verdi.

Riley, İngiltere'nin şampiyon olması durumunda soyunacağı haberini Twitter hesabından duyurdu.

32 yaşındaki sunucunun bu açıklamasından sonra Twitter'da takipçi sayısında artış yaşandı. Kullanıcılar İngiltere'nin başarısı için Twitter'dan #ComeOnEngland (Haydi İngiltere) etiketiyle paylaşımda bulunmaya başladı.

52 senedir kazanamıyor

İngiltere, Dünya Kupası tarihinde en son şampiyonluğunu 1966 yılında elde etti. Futbolun mucidi İngilizler kupayı kazanırsa, 52 sene sonra bu zafere ulaşmış olacak.