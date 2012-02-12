THE Sun gazetesinde 5 gözaltı daha

T24 - Telekulak skandalı çerçevesinde yürütülen operasyon kapsamında İngiliz Sun gazetesinin 5 çalışanı daha gözaltına alındı.

Telekulak skandalı çerçevesinde gazetecilerin, polis ile kamu çalışanlarına yaptığı "uygunsuz" ödemeleri inceleyen ve soruşturan "Elveden Operasyonu" kapsamında Sun gazetesinin fotoğraf editörü John Edwards, kıdemli muhabiri John Kay, kıdemli dış politika muhabiri Nick Parker, muhabiri John Sturgis ve editör yardımcısı Geoff Webster gözaltına alındı.

İngiltere'nin yüksek tirajlı tabloid gazetesi olan Sun'ın bağlı olduğu News International şirketinin sahibi, medya patronu Rupert Murdoch, gözaltılara karşın gazeteyi basmaya devam edeceklerini söyledi.

Gözaltılardan duyduğu şaşkınlığı ifade eden Sun gazetesinin editörü Dominic Mohan ise gazetenin başındaki görevini sürdüreceğini kaydetti.

Operasyon çerçevesinde bugün ayrıca, bir polis memuru, silahlı kuvvetler mensubu bir kişi ve bir Savunma Bakanlığı çalışanı da gözaltına alındı.

"Elveden Operasyonu" kapsamında şimdiye kadar 20'den fazla kişi gözaltına alınırken, soruşturma ülkedeki Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu tarafından denetleniyor.

Önceki hafta da, Sun gazetesinin ofisinde arama yapılarak, dört gazeteci ile bir polis memuru gözaltına alınmıştı.

İngiltere'de ayrıca, basının polis ve siyasetçilerle ilişkisinin masaya yatırıldığı Leveson soruşturması devam ediyor.

Murdoch'ın İngiltere'de sahibi olduğu bir diğer gazete olan 168 yıllık "News of the World" gazetesi geçen yıl, telekulak skandalının ardından kapatılmıştı.