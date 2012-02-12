T24 LogoT24 Logo
Dünya

THE Sun gazetesinde 5 gözaltı daha

Telekulak skandalı İngiltere'de çok sayıda soruşturmanın ve operasyonun başlatılmasına neden olmuştu.

12 Şubat 2012 01:07

 

T24 - Telekulak skandalı çerçevesinde yürütülen operasyon kapsamında İngiliz Sun gazetesinin 5 çalışanı daha gözaltına alındı. 
 
Telekulak skandalı çerçevesinde gazetecilerin, polis ile kamu çalışanlarına yaptığı "uygunsuz" ödemeleri inceleyen ve soruşturan "Elveden Operasyonu" kapsamında Sun gazetesinin fotoğraf editörü John Edwards, kıdemli muhabiri John Kay, kıdemli dış politika muhabiri Nick Parker, muhabiri John Sturgis ve editör yardımcısı Geoff Webster gözaltına alındı. 
 
İngiltere'nin yüksek tirajlı tabloid gazetesi olan Sun'ın bağlı olduğu News International şirketinin sahibi, medya patronu Rupert Murdoch, gözaltılara karşın gazeteyi basmaya devam edeceklerini söyledi.
Gözaltılardan duyduğu şaşkınlığı ifade eden Sun gazetesinin editörü Dominic Mohan ise gazetenin başındaki görevini sürdüreceğini kaydetti.
 
Operasyon çerçevesinde bugün ayrıca, bir polis memuru, silahlı kuvvetler mensubu bir kişi ve bir Savunma Bakanlığı çalışanı da gözaltına alındı.
 
"Elveden Operasyonu" kapsamında şimdiye kadar 20'den fazla kişi gözaltına alınırken, soruşturma ülkedeki Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu tarafından denetleniyor.
 
Önceki hafta da, Sun gazetesinin ofisinde arama yapılarak, dört gazeteci ile bir polis memuru gözaltına alınmıştı.
 
İngiltere'de ayrıca, basının polis ve siyasetçilerle ilişkisinin masaya yatırıldığı Leveson soruşturması devam ediyor.
 
Murdoch'ın İngiltere'de sahibi olduğu bir diğer gazete olan 168 yıllık "News of the World" gazetesi geçen yıl, telekulak skandalının ardından kapatılmıştı.
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

İngiliz Sun

İlgili Haberler

Murdoch'un gazetesine rüşvet baskını

Sun’ın da bünyesinde bulunduğu News International’ın sahibi olan ABD’li medya patronu Rupert Murdoch, yaşanan gelişmeler üzerine İngiltere’ye hareket etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24