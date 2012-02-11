Murdoch'un gazetesine rüşvet baskını

T24- İngiltere’nin en çok satan gazetesi The Sun’ın beş çalışanı, polis ve devlet yetkililerine yasa dışı ödemeler yapıldığı iddiasıyla tutuklandı.

Londra polisi, The Sun çalışanlarının dışında biri polis, biri Savunma Bakanlığı çalışanı ve biri ordu mensubu olan üç kişinin daha tutuklandığını belirtti.

Tutuklanan beş gazetecinin Sun Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Geoff Webster, fotoğraf editörü John Edwards, istihbarat şefi John Key, dış haberler muhabiri Nick Parker ve muhabir John Sturgis olduğu öğrenildi.

Sun Genel Yayın Yönetmeni Dominic Mohan, “tutuklamalar kaşısında şoke olduğu söylerken, gazete olarak zor günleri geride bırakacaklarına inandığını, şu anki uğraşlarının Pazartesi günü çıkacak gazeteyi hazırlamak olduğunu” söyledi.

Sun’ın da bünyesinde bulunduğu News International’ın sahibi olan ABD’li medya patronu Rupert Murdoch, yaşanan gelişmeler üzerine İngiltere’ye hareket etti. News International, Murdoch’un sahibi olduğu küresel medya ağı News Corp.’un bünyesinde yer alıyor.

İngiltere’de geçtiğimiz yıl patlak veren telekulak skandalı nedeniyle, Murdoch’un sahibi olduğu News of the World gazetesi 168 yıllık yayım hayatına son vermişti.

LONDRA BÜROSU ARANIYOR

Polis, News International’ın Londra’nın doğusundaki şubesinde ve tutuklanan gazetecilerin evinde arama başlattı.

Polis, “Elveden Operasyonu” adını verdiği soruşturmanın, News International çalışanlarının karıştığı telekulak skandalı soruşturmasıyla paralel olarak yürütüldüğünü belirtti. Tutuklanan sekiz kişinin yolsuzluk ve kamu kurumunda görevini kötüye kullanmakla suçlandıkları ifade edildi.

Polis, Elveden Operasyonu kapsamında tutuklanan 39 yaşındaki polisin, 39 yaşındaki Savunma Bakanlığı çalışanının ve 36 yaşındaki ordu mensubunun ifadelerinin alındığını açıkladı.

News. Corp., tutuklamaların ardından yapılan açıklamada, “kabul edilemez yollardan haber toplamama prensibine bağlı kalındığı ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağı” ifadesini kullandı.

Polis, “yürütülen operasyonun polis ve kamu görevlilerine yasa dışı ödemelerin yapılmasıyla ilgili olduğunu ve gazetecilerden gizli bilgilerin elde edilmeye çalışılmadığı” belirtiken, Savunma Bakanlığı’ndan, devam etmekte olan operasyon hakkında açıklama yapılmadı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Murdoch’ın bulvar gazetelerinin üzerine çöken telekulak ve rüşvet skandalında en son olarak, iki hafta önce dört Sun çalışanı ve bir polis tutuklanmıştı.

News International bünyesindeki gazetelerin, geçtiğimiz yıl toplumun birçok kesiminden üst düzey kişilerin cep telefonlarını dinlendiği ortaya çıkmıştı. Şirket, açılan 60 davada bugüne bugüne kadar yüz binlerce dolar ceza öderken, Başbakan David Cameron, basın ahkakını ve uygulamalarını denetlemesi adına bağımsız bir komisyon kurmuştu.

İngiltere’de, telekulak skandalı, e-mail hesaplarının yasa dışı yollardan takip edilmesi ve polise rüşvet verilmesini inceleyen üç soruşturma devam ediyor. Telekulak skandalını inceleyen Weeting Operasyonu ile Elveden Operasyonu kapsamında, bugüne kadar toplam 38 kişi tutuklandı.