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Dünya
BBC Türkçe

İngiliz sterlini dolara karşı değer kazanmaya devam ediyor

İngiliz sterlininin ABD doları karşısındaki değer artışı devam ediyor. 2016'daki Brexit referandumun ardından sert bir değer kaybı yaşayan sterlin, 2017 başından beri dolara karşı değer kazanma eğilimine girmişti. Analistlere göre bunu etkileyen iki faktö

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz sterlininin ABD doları karşısındaki değer artışı devam ediyor. 2016'daki Brexit referandumun ardından sert bir değer kaybı yaşayan sterlin, 2017 başından beri dolara karşı değer kazanma eğilimine girmişti.

Bu haftaya da değerlenerek başlayan sterlin, dolar karşısında 1,4323 seviyesini gördü. Sterlinin dolar karşısındaki en düşük değeri ise Ocak 2017'de bir sterlinin 1,2068 olduğu andı.

Bu artışla birlikte sterlin G10 ülkeleri arasında 2018'in en çok değer kazanan para birimi oldu.

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırmasının sterlini güçlü kılarken doların ticaret savaşı endişesiyle değer kaybettiğini söylüyor.

Rabobank kur stratejisti Jane Foley'e göre sterlinin en büyük yükselişi, Eylül 2017'de Merkez Bankası'nın faiz artırımına hazır olduğunun ortaya çıkmasıyla gerçekleşti.

Analistler Mayıs'ta da bir faiz artırımı bekliyor.

Bu hafta İngiltere'de işsizlik, maaş ve enflasyon verileri açıklanacak.

Foley'e göre veriler beklenenden kötü gelirse Merkez Bankası faiz artırımı için baskı hissetmeyebilir.

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