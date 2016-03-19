İngiliz şarkıcı Skin: Bomba otelimizin yakınında patladı, sarsıldık, korkunçtu!

İngiliz rock müzik grubu Skunk Anansie grubunun solisti Skin, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, 10:55'te İstiklal Caddesi'nde meydana gelen canlı bomba saldırısının kaldıkları otelin yakınında gerçekleştiğini yazdı.

Skin, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Korkunç bomba otelimizin önünde patladı. Çok kişi yaralandı, korkunç bir manzara ortaya çıktı, bina kağıt gibi sallandı. Kalbim, bu kötü olaydan etkilenen masum insanlar ve aileleriyle. Biz iyiyiz, oldukça sarsılmış durumdayız, şehir kapandı, her yerde polis var, ürkütücü zamanlar."