İngiliz şarkıcı Adele, işaret diliyle iletişim kurmaya başladı

Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan İngiliz şarkıcı Adele, iyileşmek için işaret diliyle iletişim kurmayı tercih ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki şarkıcı, bu ayın başında ses tellerindeki sorun nedeniyle turnesini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Dört yaşında Angelo adında bir oğlu bulunan şarkıcının, sesini dinlendirmek için tamamen sessiz kaldığı öne sürüldü.

Eşi Simon Konecki ile birlikte oğlunun Londra’daki okul ziyareti esnasında işaret diliyle konuştuğu iddia edildi.

İngiliz Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Adele, ona herhangi bir soru sorulduğunda cevap vermemeyi tercih ediyor” dedi.

Adele’in ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle Londra konserlerini iptal etmesinden sonra, seyircilerin bilet paralarını iade konusunda sıkıntı yaşadıkları haberleri gündeme gelmişti.

Wembley Stadyumu’ndaki konser iptaliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğratan Adele, sosyal medyada paylaştığı el yazısı notunda, “Bu akşam boğaz doktoruma gittim, çünkü sesim tüm gün çıkmadı ve ses tellerimin hasar gördüğünü öğrendim” yazmıştı.