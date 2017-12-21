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İngiliz Rossini 6 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da oturan İngiliz vatandaşı, Carl Austin Nino Rossini (59), yaklaşık 6 yıldan bu yana evinde hazırladığı yiyecekleri, haftanın 2 gününde Eymir Gölü yakınlarında bulunan sokak hayvanlarına dağıtıyor

21 Aralık 2017 15:47

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da oturan İngiliz vatandaşı, Carl Austin Nino Rossini (59), yaklaşık 6 yıldan bu yana evinde hazırladığı yiyecekleri, haftanın 2 gününde Eymir Gölü yakınlarında bulunan sokak hayvanlarına dağıtıyor.
İngiltere\'den Türkiye\'ye 18 yıl önce eşi Semiramis Nurperi Rossini’ni ile evlenerek gelen Rossini Ankara\'ya yerleşti. Rossini, 6 yıl önce de bir hafta sonu Eymir Gölü yakınlarında gezinti yaparken azınlıktaki bir grubun başıboş köpekleri beslediğini gördüğünde bundan çok etkilendiğini söyledi. Hayvanseverlerin başıboş hayvanları beslediği anlardaki gördükleri manzara üzerine harekete geçirdiğini belirten Rossini, ardandan evinde yiyecek hazırlamaya başladı. Hazırladığı yiyecekleri haftanın iki gününde Eymir Gölü yakına getirerek buradaki köpekleri bekliyor.
\'MUTLULUK HİSSEDİYORUM\'
Eymir Golü yakınında sokak hayvanlarını bir grup arkadaşları ile beslemekten mutlu olduklarını belirten Carl Austin Nino Rossini, şöyle dedi:
\"Buraya çok az sayıda kişi geliyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Mama veriyoruz, gerektiğinde veterinere götürüyoruz. Ben haftanın iki günü buraya geliyorum. Bazı arkadaşlar her gün gelmeye çalışıyor. Yaşlı bir amca her gün geliyor. Benim eşim engelli olduğu için her gün gelemiyorum, ne yazık ki. Makarna haşlıyorum içine et, köpek maması koyuyorum. Bir de süt, su veriyorum. Elimize ne geçerse vermeye çalışıyoruz.\"

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