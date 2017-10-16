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Dünya

İngiliz psikiyatristlerden tarihi açıklama: Eşcinseller konusunda tedavilerimiz yanlıştı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – İngiltere’de Kraliyet Koleji Psikiyatristleri tarihi bir açıklamayla eşcinsel insanlarda uygulanan kaçınma terapisinin verdiği zararları kabul etti

16 Ekim 2017 17:04

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – İngiltere’de Kraliyet Koleji Psikiyatristleri tarihi bir açıklamayla eşcinsel insanlarda uygulanan kaçınma terapisinin verdiği zararları kabul etti.
LBGT hakları tarihinde önemli bir \"dönüm noktası\" olarak değerlendirilen açıklamada Kraliyet Koleji Psikiyatristleri “Teslim oluyorz” dedi. Psikiyatristler tarafından yapılan ortak açıklamada kişilerin cinsel tercihlerini ‘düzeltmek’ amacıyla elektrik şoklarının ve baş döndürücü uyuşturucuların kullanıldığı tedavilerin verdiği zararlar İngiltere’nin en büyük psikiyatri kuruluşu tarafından kabul edildi.
Kolejin Başkanı Profesör Wendy Burn tarafından kaleme alınan açıklama, BuzzFeed News sitesinde 1970’lerde altı ay boyunca her hafta saatlerce elektrik şok tedavisi uygulanan Jeremy Gavins ile yapılan bir röportaja tepki olarak yazıldı. Gavins röportajında kendisine uygulanan \"terapinin\" eğitimini, kariyerini, akıl sağlığını ve duygusal ilişkilerini yok ettiğini söylemişti. Profesör Burn açıklamasında Jeremy Gavins ve diğerlerine uygulanan \"kaçınma terapisinin\" yaşam boyu sürecek etkilerinden dolayı \"çok derin pişmanlık\" duyduğunu yazdı. Tarihi açıklamada Burn şöyle devam etti: “Sadece hemcinsini sevdiği için ‘akli hasta’ olarak addedilen insanlara verilen zararı telafi edebilecek hiçbir söz yok. Homoseksüellik bir hastalık değildir ve tedavi edilmesine gerek yoktur.” (Fotoğraflı)

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