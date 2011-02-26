-İNGİLİZ POLİSİNDEN ŞAŞIRTAN UYARI AYDIN (A.A) - 26.02.2011 - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası beldesinde yaşayan Mehmet Ali Ergün'e (50), İngiliz Polisinden, ehliyeti ve arabası olmamasına rağmen trafik ihlali uyarısı geldi. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası beldesinde oturan Mehmet Ali Ergün'e, İngiltere'nin Northumbria Polisi'nin gönderdiği uyarı yazısı, 3 Şubat 2011 tarihinde ulaştı. Yazıda, trafik ihlalinin bir daha yaşanması halinde bin pounda kadar cezai işlem uygulanacağı belirtilen yazıyı gören Ergün, büyük şaşkınlık yaşadı. Ergün, hayatı boyunca Aydın dışına çıkmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Kendime ait bir bisikletim bile olmazken, İngiltere'den lüks bir otomobille, bu ülkede trafik ihlali yaptığıma ve bir daha tekrar edersem bin pounda kadar cezai işlem uygulanabileceğine ilişkin ceza uyarısı geldi. Bu durumda İngiltere'de suç işleyip Türkiye'ye kaçmış görünüyorum.'' -KANIT DA GÖSTERİLMİŞ- İngiltere'nin Northumbria Polisi'nden, ''Belirtilen araca ait olan ve 1988 Yol-Trafik kanununun 172. bölümündeki yasaya aykırı bir davranışta bulunulduğuna dair fotoğrafik kanıtlara sahiptir. Bu yasaya aykırı davranışın bin pounda kadar para cezası ve 3-6 ceza puanı kaybı olan bir bedeli vardır. Bu durumda yazılı bir uyarı yeterli olarak görülmüştür, ancak suçun detayları kayıt edilmiştir. Bu duruma ait başka bir işlem yapılmayacaktır, fakat ileride yapılacak başka bir suçta bu şekilde hoşgörülü davranılmayabilir. Eğer iddia edilen suçun olduğu zamanda sürücü sizseniz, sizden bir sonraki Birleşik Krallık ziyaretinizde araç kullanırken Yol-Trafik yasalarına uymanızı rica ederiz'' şeklinde uyarı yazısı geldiğini anlatan Ergün, yasal yollara başvuracağını söyledi. Ergün, bu durumun sahte evrak düzenlemekten kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, ''Yaklaşık 10 yıl önce nüfus cüzdanımı bir akrabama vermiştim. Yüzde 90 bu kişiden şüpheleniyorum. Çünkü İngiltere'de ne bir akrabam, ne de bir arkadaşım yaşıyor. Sahte evrak düzenleyenlerin bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Ya da bu durum İngiltere Polisi'nin suçuysa gerekli düzeltmenin bir an önce yapılmasını istiyorum'' dedi.