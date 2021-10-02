İngiliz Polisi: Polis hakkında endişeleniyorsanız polisi aramalısınız

T24 Haber Merkezi

Londra polisi, yalnız başlarınayken polis memurları tarafından durdurulan kadınlara, polis memurunun söylediği kişi olduğundan emin olmadıkları takdirde "bir otobüse el sallamalarını" veya "polisi aramalarını" tavsiye etti. Polis teşkilatı, açıklama sebebiyle halk tarafından eleştiriliyor.

Polisin tavsiyesi, Güney Londra'da bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra eve yürürken 33 yaşındaki Sarah Everard'a tecavüz edip öldüren Metropolitan polis memuru Wayne Couzens'e dün verilen ömür boyu hapis cezasının ardından geldi. Everard'ın cansız bedeni, olaydan sonra ormanlık bir alanda bulunmuştu.

Sarah Everard cinayeti, Metropolitan Polisi ve emniyet müdürü Cressida Dick üzerindeki baskıları artırdı.

"Tehlike altında olduğunuzu hissediyorsanız polisi arayabilirsiniz"

Vice News'in haberine göre, Perşembe günü Metropolitan Polisi, bir açıklama yayınlayarak, "Kendinizi tek bir polis memuruyla etkileşim içinde bulursanız ve kendi başınıza kalırsanız, o polis memurunun kimliği ve niyetleri konusunda bir kanıt aramanız tamamen makuldür" dedi.

Açıklamada halka, "Meslektaşlarınız nerede? Nereden geldin? Neden buradasın? Tam olarak neden duruyorsun ya da benimle konuşuyorsun?” gibi soruların memura yöneltilebileceği önerisinde bulunuldu.

Tavsiyeye göre eğer bir kişi kendisini gerçekten tehdit altında hissediyorsa o zaman yoldan geçen birine seslenerek, bir evin kapısını çalarak, otobüse el sallayarak veya polisi arayarak yardım istenebilir.

"Yine kadınlara kendilerini güvende tutma sorumluluğu yükleniyor"

Polisin tavsiyeleri sosyal medyada şaşkınlık ve öfkeyle karşılandı.

Mart 2021'de Everard için bir nöbet düzenlemek için kurulan bir grup olan "Reclaim These Streets" (Bu Sokakları Geri Kazanın) sözcüsü, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yine kadınlara kendilerini güvende tutma sorumluluğu yükleniyor. İşin kötüsü, kendilerini korumaları gereken insanlardan kendilerini korumaları isteniyor. Metropolitan polisi, kadınlara davranışlarını nasıl değiştirecekleri konusunda daha fazla tavsiye vermek yerine bir polis memurunun saldırgan olmamasını sağlayacak önlemleri ne zaman alacak?”