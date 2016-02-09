İngiliz polisi, 137 yıllık kilisede porno film çekenleri arıyor

İngiliz polisinin, 2 yıl önce Warwickshire’daki 137 yıllık kilisede porno film çektiği ortaya çıkan kişileri aradığı ortaya çıktı. Aziz Peter ve Aziz Paul Kilisesi cemaati, Porn XN şirketi tarafından 2014 yılında çekilen film için polise yeni şikayette bulundu.

Sputnik’in haberine göre cemaatin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Warwickshire polisi, yaptığı açıklamada, "Kamu ahlakına hakaret edildiğine dair iddialar üzerine soruşturma başlattık. Polis memurları, kilise yetkilileriyle gereken görüşmeleri yaptı" dendi.

Çocuklarını yitiren anne ve babaların düzenli olarak kiliselerini ziyaret ettiğinin altını çizen Peder Paul Tullet da yaşananlarla ilgili olarak The News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burası kutsal bir mekan ve buraya gelenler bu değerli mekanın kötüye kullanılmasının, uygunsuz şeyler yapılmasının utanç verici ve üzücü olduğunu düşünüyorlar. Kilise cemaati böyle bir şeyin bizim kasabamızda, bizim kilisemizde yaşanmasından dolayı şok oldular ve çok üzüldüler."

Filmin çekilmesine dair kendilerinden izin alındığı yönündeki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tullet, "Burası kamuya açık bir alan, o yüzden de film çekerek herhangi bir kuralı ya da yasayı çiğnediklerini düşünmüyorum. Aynı zamanda filmdeki kişinin de burada bulunması yasadışı değildi, ama hareketleri öyleydi" dedi.