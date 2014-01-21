İngiliz Pins ve Younghusband grupları Salon'da sahne alacak

İstanbul'daki konser alanlarından Salon bu haftasonu İngiltere’den iki müzik grubunu ağırlayacak. Manchester kökenli post-punk grubu Pins ile Londra çıkışlı saykodelik-pop grubu Younghusband 25 Ocak Cumartesi gecesi Salon sahnesinde olacak.

Dört kadın müzisyenin bir araya gelmesiyle 2011 yılında Manchester’da kurulan Pins, Twitter üzerinden kendini “pack of she-wolves” (dişi-kurtlar grubu) olarak tanımlıyor. Faith Holgate (vokal/gitar), Anna Donnigan (bas), Lara Williams (bateri) ve Lois McDonald’dan (gitar) oluşan Pins ilk albümleri Girls Like Us’ı (2013) kendi prodüktörlüklerinde ve canlı olarak kaydederek bir haftada tamamladı.

Hole, Jesus and Mary Chain ve Beach House gibi isimlerden etkilenen Pins’le ilgili olarak The Sunday Times gazetesi “Manchester usulü minimalist pot-punk, Adam Ant tarzı davullar, Siouxsie’nin vokali, Banshees gitarı” yorumunu yapmıştı.

Pins’in hemen öncesinde ise Londra kökenli saykodelik-pop grubu Younghusband sahne alacak. Euan Hishelwood (vokal, gitarlar, tuşlu çalgılar), Adam Beach (gitarlar, tuşlu çalgılar), Joe Chilton (bas, gitarlar) ve Pete Baker’dan (davul, perküsyon, tuşlu çalgılar) oluşan ekip ik albümleri Dromes’u Eylül 2013'te piyasaya sürdü.

Röportajlarında sık sık yolculuklar, şehirler, yerel gelenekler ve lo-fi kültüründen etkilendiklerini belirten grup üyeleri, İstanbullu dinleyicilerle 25 Ocak Cumartesi saat 22.30’da Salon’da “karanlık” deneyimlerini paylaşacak.