İngiliz oyuncu Türkiye'den ev aldığına pişman oldu, Twitter'dan satışa çıkardı

İngiliz oyuncu Claire Sweeney, reklamlardan ve oyunculuktan kazandığı parayı emlağa yatırdığını, ancak bazen kötü kararlar da verebildiğini açıkladı. The Telegraph’e konuşan Sweeney, Londra’da,Türkiye ’de ve Mayorka’da ev sahibi olduğunu, ancak Türkiye’deki evinden hiç mutlu olmadığını söyledi. 8 yıl önce evi 250 bin euro’ya (yaklaşık 700 bin TL) aldığını belirten İngiliz yıldız, “Evle ilgilenenler bana Twitter adresimden ulaşabilir” dedi.

İngiltere ’nin saygın gazetelerinden The Telegraph’in finans bölümüne röportaj veren Sweeney, İngiltere’nin Londra, Liverpool ve New Brighton şehirleriyle, İspanya’daki Mayorka adasında evleri olduğunu açıkladı. Oyunculuktan kazandıklarını emlağa yatırarak bir nevi “emeklilik güvencesi” sağladığını belirten Sweeney, Türkiye’den de ev aldığını, ancak bu yatırımdan hiç memnun olmadığını belirtti.

'Hayatımda yaptığım en kötü yatırımdı'

“Hayatımda yaptığım en kötü yatırımdı. Geçici bir heves sonucunda o evi aldım ve güzel bir fiyata aldım. Ancak almasam daha iyiydi. Evden dışarı çıkamıyorum, satamıyorum ve orada öylece duruyor” diyen Sweeney, evinin hangi şehirde olduğunu ise açıklamadı.

8 yıl önce evi 250 bin euro’ya (yaklaşık 700 bin TL) aldığını belirten İngiliz yıldız, “sırf elinden çıksın diye” evi yarı fiyatına satmak istediğini belirterek “Evle ilgilenenler bana Twitter adresimden ulaşabilir” dedi.

Sweeney’nin @clairesweeneyme adresine şu ana kadar evi almak için başvuran kimse olup olmadığı bilinmiyor.

14 yaşından beri şarkı söyleyen ve oyunculuk yapan Claire Sweeney, 2006 yılında Guys and Dolls adlı müzikalde Patrick Swayze’yle birlikte rol almıştı.