İngiliz oyuncu Ian McKellen 81 yaşında yeniden Hamlet'te oynayacak

Yönetmen Robert Chetwyn’ın 1970 yılında sahneye koyduğu Hamlet'te başrolde oynayan 81 yaşındaki İngiliz oyuncu Sir Ian McKellen, 50 yıl sonra yeniden aynı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

The New York Post’un aktardığı habere göre oyun, salgından dolayı mart ayında tüm tiyatroların kapatılmasının ardından provalara geri dönen ilk büyük oyun olacak.

William Shakespeare’in kaleme aldığı “Hamlet”in yönetmenliğini Sean Mathias, yapımcılığını ise daha önce “Waiting For Godot” ve “No Man’s Land” yapımlarında McKellen ile çalışan Bill Kenwright yapacak. Oyun, Theatre Royal Windsor’da sahnelenmeye başlayacak. Ancak tiyatronun ne zaman açılacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

İngiliz oyuncu McKellen da oyunla ilgili “Bill Kenwright’ın ilham veren iyimserliği ve Sean Mathias’ın beni ‘Hamlet’i yeniden incelemeye davet etmesi sayesinde rolüme 50 yıl sonra yeniden döndüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.