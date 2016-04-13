İngiliz oyun yazarı Arnold Wesker yaşamını yitirdi

50 yıldan uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren ve 20. yüzyıl dramasının en önemli İngiliz figürlerinden biri olan Sör Arnold Wesker, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür Servisi’nin haberine göre, son derece üretken ve politik bir yazar olan Wesker, bugüne kadar kırkın üstünde oyunla birlikte, deneme, şiir ve kısa öykü kitapları yayımladı; çalışmalara arasında çocuk kitapları ve 2005 yılında yayımladığı ilk romanı “Honey” de vardır.

İlk kez şöhreti yakaladığı 50’li yıllarda eleştirmenler onu, bazen “kızgın genç adamlar” olarak da anılan diğer işçi sınıfı yazarlarla birlikte gruplandırsa da, Wesker bu tanımlamayı kabul etmedi. Daha sonra 60’lı yıllarda ortaya çıkan, toplumsal gerçekçi bir tür olan ve sıradan insanlarla ilgili sahne eserleri üreten İngiliz “kitchen sink” drama akımının öncüsü olarak kabul edildi.

2006’da verdiği bir röportajda şöyle demişti: “Nereden geldiğini göstermek için şapka takan insanlar hakkında hep endişelenmişimdir zira nereden geldiklerinin pek de bir önemi yoktur.”

“Ne işçi sınıfı bir geçmişiniz olduğu için, ne de üniversite okuduğunuz için iyi bir yazar olursunuz. İyi bir yazar olduğunuz için iyi bir yazarsınızdır ve tek önemli olan da ürettiğiniz işlerdir, sizi çevreleyen etiketler değil.”

1932 yılında Est End Londra’da doğan Wesker, Musevi bir komünistin oğluydu ve yetiştiriliş biçimi kimi önemli eserlerine iz bıraktı. Bunlardan biri, Est End’de yaşayan Musevi bir ailenin, Stalin’in kendi komünist fikirlerini yansıtmasıyla ilgili sıkıntı yaşamasını anlattığı 1958 tarihli “Chicken Soup With Barley”dir.

Wesker 2011’de verdiği bir söyleşide, çocukluğunu yoksul olarak andığını “ama bunu eziyet çekmek anlamında hatırlamadığını” söylemiştir. Wesker aynı zamanda ailesinin “tamamen ateist” olduğunu belirmiş ve şunu eklemiştir: “Ama aynı zamanda -bunu Musevi olmayanların anlamadı zor lakin- son derece Musevilerdi de.”

Hayatının çeşitli zamanlarında, bir kitapçının yardımcısı, marangoz ve tesisatçı olarak çalışmıştır; aynı zamanda politik olarak da aktiftir, 1961 yılında nükleer silahlara karşı barışçıl bir protestoya katıldığı için tutuklanmıştır.

İlerleyen yıllarda Parkinson’dan muzdarip olmasına rağmen yazarlık çalışmalarına devam etti ve 2008 yılında “All Things Tire of Themselves” isimli ilk şiir seçkisini yayımladı. Oyunları 18 dile çevrilen ve tüm dünyada sahnelenen Wesker, 2006 yılında şovalyelik nişanı aldı.