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Yaşam

İngiliz ordusunda ilk transseksüel subay

Çocukluğundan beri kendini kadın olarak hissettiğini belirten Hannah Winterbourne, Afganistan'da görev yaptığı dönemde cinsiyet değiştirmeye karar verdiğini söyledi

19 Ocak 2015 18:30

İngiliz ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan 27 yaşındaki Hannah Winterbourne, orduya "erkek" olarak kayıt yaptırdı.

Orduda mühendis olarak görev yapan ve 100 askerin bulunduğu bir bölüğün komutanlığını yapan Hannah Winterbourne kendisini cinsiyet değiştirmeye götüren süreci İngiliz basınına anlattı.

Çocukluğundan beri kendini kadın olarak hissettiğini belirten Winterbourne, Afganistan'da görev yaptığı dönemde cinsiyet değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Cinsiyet değiştirmesinin ordudaki kariyerini sonlandıracağından endişe duyduğunu ifade eden Hannah Winterbourne, araştırma yapınca, İngiliz ordusunun "cinsiyet değişikliği"ni 1999'dan bu yana bir hak olarak tanıdığını gördüğünü belirtti.

Hannah Winterbourne, "İngiliz ordusu bunu bir hak olarak vermişti. Ancak cinsiyet değişikliği kararını vermek hiç kolay olmadı. Orduda ve çevrem nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Orduda subay olarak görev yapıyordum ancak kendimi yaşayamıyordum, rol yapıyordum" dedi.

Cinsiyet değişikliği kararını Afganistan'da görev yaptığı sırada aldığını, İngiltere'nin North Yorkshire bölgesine taşınarak kendisini kadın yapacak bir dizi ameliyat yaptırdığını ifade eden Hannah Winterbourne, "Bir yıl süren operasyonlar sonucunda İngiliz ordusunun ilk transseksüel subayı unvanını aldım" şeklinde konuştu.

Kendi kimliğini yaşamaya başladıktan sonra ilk dönemde emri altında bulunan asker ve subay arkadaşlarının rahatsız edici bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Hannah Winterbourne, "Bu bakışları doğal karşılıyorum çünkü onlar için de bir 'ilk'ti" dedi.

Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini ve bunun emrindeki askerler ve üstleri tarafından görüldüğünü dile getiren Winterbourne, "Eğer görevinizi layıkıyla yerine getiriyorsanız İngiliz ordusunda saygı görüyorsunuz. Ordu buna bakar" şeklinde konuştu.

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