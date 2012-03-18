İngiliz Ordusu İngiltere'yi en çok zorlayan komutanı seçiyor

T24 - İngiliz Ordusu, tarih boyunca İngiltere'yi en çok zorlayan komutanı seçiyor. Ankette yer alan 20 aday arasında Mustafa Kemal Atatürk de bulunuyor.

"İngiltere'nin karşılaştığı en büyük komutan kimdi?" başlıklı anket, Londra'daki Ulusal Ordu Müzesi tarafından düzenleniyor.

Anketteki adaylara bu adresten 30 Mart'a kadar oy verilebilecek.

Ankette ilk beş sırayı alacak liderler, 14 Nisan'da müzede düzenlenecek bir törende beş ünlü tarihçi tarafından davetlilere tanıtılacak. Anketin galibi ise bu isimlerin davetliler tarafından oylanması sonucunda belirlenecek.

Anketle ilgili haberin hurriyet.com.tr'de yayımlanmasının ardından Ulusal Ordu Müzesi'nin sitesi kısa süre içinde çöktü. Buna rağmen oy vermeyi başaran internet kullanıcılarının katkısıyla, Mustafa Kemal Atatürk ankette sekizinci sıradan liderliğe yükseldi. İrlanda Kurtuluş Ordusu'nun (IRA) kurucusu Michael Collins ise ikinci sıraya indi.

Müzenin sözcüsü Julian Farrance, ankete Adolf Hitler gibi "kötü şöhret" sahibi liderlerin alınmadığını belirtti.