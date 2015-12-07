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İngiliz muhabirin 6 günde kaçak olarak Türkiye'den Fransa'ya gittiği iddiası yalanlandı

Hırvatistan, Emile Pierre'in yasal yollarla ülkelerinden geçtiğini duyurdu

07 Aralık 2015 22:37

İngiliz The Sun gazetesinin, Türkiye’den Paris’e kaçak olarak geçtiğini iddia eden bir muhabiri Emile Pierre'in yolculuğu Hırvatistan İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Pierre'in Hırvatis'tan'dan geçişinin yasal yollardan gerçekleştirildiğini duyuran Bakanlık, muhabirin pasaport görüntüsünü de yayınladı. The Sun, ilgili haberi internet sitesinden kaldırdı. Habere ilişkin atılan tweet ise silinmedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den çıktığı yolu insan kaçakçılarının yardımıyla Balkanlar üzerinden sürdürerek, altı gün içinde Fransa’da noktaladığını ileri süren Emile Pierre Ghessen’in Hırvatistan’da Pleso Havalimanı’nda kurallara uygun şekilde pasaport kontrolünden geçtiğini açıkladı. Bakanlık, pasaportun görüntüsünü de paylaştı.

Haberi yayından kaldıran ancak Twitter paylaşaımını silmeyen The Sun gazetesinin sözcüsü, Hırvatistan tarafından yapılan açıklamaların ve ortaya çıkan yeni bilgilerin araştırıldığını belirtti. Sözcü, “Söz konusu gazeteci, bizim kadrolu elemanımız değil. Ancak kendisi; haberleri ulusal televizyon kanalları, gazeteler ve internet siteleri tarafından da kullanılan bir belgesel yapımcısı” dedi.

 

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