İngiliz milyarderden Chelsea için son dakika teklifi

İngilİz iş insanı Sir Jim Ratcliffe, Chelsea'yi satın alabilmek için 4 milyar sterlin değerinde bir teklif yaptığını açıkladı. Kulübün yeni sahibinin ise mayıs ayında belli olması bekleniyor.

Petrokimya şirketi Ineos'un sahibi Sir Jim Ratcliffe, Chelsea Başkanı Bruce Buck'la teklif sürecine ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

4 milyar sterlin teklifte bulunduğunu belirten ve Times'a konuşan Ratcliffe, "Bu sabah teklif yaptık. Kulübü satın almak isteyenler arasında İngiltere'den sadece biz varız. Londra'da çok güzel bir kulüp yaratmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Herhangi bir kâr amacımız yok çünkü parayı farklı sektörlerden kazanabiliyoruz." dedi.

Haberde, teklifin Chelsea'nin satış sürecini yöneten banka Raine'ye ulaştığı kaydedildi. Ek olarak Ratcliffe'in, 10 yıl içinde kulübe ve Chelsea'nin stadı Stamford Bridge toplamda 1.75 milyar sterlin yatırım yapmayı taahüt ettiği ifade edildi.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in de sahibi olan Ratcliffe'in Manchester United taraftarı olmasına rağmen Chelsea'yi satın almak istediği belirtildi.

Sir Jim Ratcliffe'in sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi, "INEOS Başkanı Sir Jim Ratcliffe, Chelsea FC için 4.25 milyar sterlin teklif etti. Ukrayna'daki savaş mağdurlarını desteklemek için Charitable Trust'a 2.5 milyar sterlin ödeme yapılacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde doğrudan kulübe yatırım yapmak için de 1.75 milyar sterlin taahhüt edildi.

Taraftarlara ve topluma karşı sorumluluğumuz var. Stamford Bridge'i Chelsea'ye yakışan dünya çapında bir stadyum yapabilmek için yatırım yapacağız. Bu organik ve sürekli olacak, böylece evimizden uzaklaşmayacağız ve taraftarların desteğini kaybetme riskine girmeyeceğiz."

Teklif için süre bitti, karar bekleniyor

Chelsea'nin satış sürecini yöneten Amerika Birleşik Devletleri merkezli banka Raine'in kulübü satın almak isteyenlere tanıdığı süre, iki hafta önce sona ermişti.

Chelsea'yi satın almak isteyen üç ismin tekliflerinin değerlendirildiği ifade edilirken Ratcliffe'in teklifinin değerlendirmeye alınıp alınmayacağıyla ilgili açıklama yapılmadı.