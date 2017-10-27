İngiliz milletvekilini öldürmeyi planlayan neo-Naziler tutuklandı

Deniz Kılınç / 27 Ekim, İstanbul (DHA) - Aşırı sağcı olan bir gruba üye oldukları iddia edilen iki kişi, İngiltere İşçi Partisi milletvekilini öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

National Action isimli, neo nazi bağlantısı olduğu iddia edilen grubun lideri 31 yaşındaki Christopher Lythgoe\'nun İşçi Partisi milletvekili Rosie Cooper\'ı öldürmeyi planladığı gerekçesiyle ve ismi verilmeyen 22 yaşındaki genç bir üyenin ise terör yanlısı davranışlar ve ölüm tehditleri sebeplerinden mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Savcılığın iddiasına göre ismi verilmeyen genç üyenin, saldırıyı gerçekleştirmek için Christoper Lythgoe\'dan izin aldığı söylendi. İkilinin aynı zamanda, diğer dört kişiyle birlikte yasaklı bir organizasyona ait oldukları iddia edildi.

Suçlamalar, nazi yanlısı Thomas Mair\'in, İşçi Partisi West Shire Batley And Spen milletvekili Jo Cox\'u öldürme suçu sebebiyle tutuklanmasından tam bir yıl sonra ortaya atıldı. 41 yaşındaki Jo Cox, bölge seçimlerinini ardından bıçaklanmış ve vurulmuştu.

Dün gece yaptığı açıklamasında Rosie Cooper, \"Özellikle terörle mücadelede görev alan polisler olmak üzere, beni ve halkımızı güvende tutan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Üst düzey güvenlik görevlileri, terörle mücadele ekibinin dört saldırı ve yedi baskın girişiminden sonra son zamanlarda radikal İslamcı gruplara odaklandığını fakat sağcı tehditlerin asla hafife alınmaması gerektiğini söyledi. (Fotoğraflı)