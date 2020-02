İngiliz milletvekilinden Erdoğan ziyareti tepkisi: Midem bulanıyor

T24 - Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra ziyareti ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile imzaladıkları savaş uçağı alım anlaşması, muhalif milletvekillerinin tepkisini çekti. Ziyarete gösteren Tottenham milletvekili David Lammy, “Midemi bulandırıyor” ifadelerini kullanırken; Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı ve Brighton Milletvekili Caroline Lucas da Türkiye ile İngiltere arasındaki silah anlaşmalarını eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İşçi Partisi Tottenham Milletvekili Lammy, “Hükümetimizin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan için kırmızı halı sermesi ve ona daha çok silah satmaya çalışması midemi bulandırıyor. O, gazetecileri hapse atan, zalim bir baskı ve işkence rejimi kuran, Kürtleri katleden bir diktatör ve tiran” dedi.

Makes me feel sick in my stomach that our Govt are rolling the red carpet out for President Erdoğan this week and trying to sell him more weapons. He is a dictator & tyrant who locks up journalists, has installed a regime of brutal repression & torture and is butchering the Kurds https://t.co/faJw3IMhVb