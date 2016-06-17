İngiliz vekil Jo Cox'u öldüren Thomas Mair kim?

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'u seçim bölgesi Birstall'da önce vurarak ardından da defalarca bıçaklayarak öldüren 52 yaşındaki Thomas Mair'in ABD'deki Neo-Nazi gruplarla iletişimde olduğu ifade edildi.

ABD'li insan hakları kuruluşu Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi, Mair'in Amerika'daki en büyük neo-Nazi örgütlenmesi Ulusal İttifak'ın 'tutkulu bir destekçisi' olduğunu söyledi.

Jo Cox'u öldürmesinin ardından yakalanan ve tutuklanan Mair'in faşist Ulusal İttifak Örgütü'nün yayınlarına toplamda 620 dolar harcadığı ve bu yayınların içeriğinde 'sadece beyaz ırktan oluşan ulusların kurulması ve Yahudilerin tamamen yok edilmeleri' çağrılarının bulunduğu ifade edildi.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi, Mair'in 'Nasıl silah yapılır?' adlı bir kılavuz satın aldığını da aktarıyor.

Saldırının tanıkları İngiltere basınına konuşurken Thomas Mair'in milletvekili Jo Cox'a 'el yapımı ya da eski model bir tabancayla' ateş ettiğini söylemiş ve saldırı sırasında da aşırı sağcı Önce İngiltere (Britain First) partisinin adını bağırdığını ifade etmişlerdi.

Ancak Britain First lideri Paul Golding, saldırgan Thomas Mair'in kendileriyle hiçbir bağının olmadığını, Mair'in "Önce İngiltere demenin zamanı geldi" gibi bir ifade de kullanmış olabileceğini söyledi.

Britain First lideri Golding, öldürülen iki çocuk annesi Jo Cox içinse "Bristall'da İngiltere'nin AB'de kalması için çok fazla etkinlik düzenliyordu. Bundan rahatsız olan birçok kişi de vardı" dedi.

Güney Afrika ve Apharteid bağlantısı

Independent gazetesi ise Mair'in Güney Afrika'da da beyaz ırkın üstünlüğüne inanan ve insanların deri renklerine göre sınıflandırıldığı Aparthaid rejiminin geri getirilmesini isteyen bir internet dergisinin uzun yıllardır abonesi olduğunu aktardı.

Gazetenin haberinde "Mair ve Springbok Club arasındaki bağ 10 yıl öncesine dayanıyor. Sitede Thomas Mair, 'derginin ilk abonelerinden birisi' olarak tanımlanıyor" bilgileri yer alıyor.

'Akli dengesi yerinde değildi'

Saldırganın kardeşi Scott Mair ise, ağabeyi Thomas Mair'in akli dengesinin yerinde olmadığını ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.

Bristall'da 40 yıldır aynı evde oturan Thomas Mair'in son 20 yıl öncesine kadar büyükannesi ile birlikte yaşadığı, büyükannesinin ölümünün ardından ise tek başına yaşamaya başladığı açıklandı.

Scott Mair, saldırı haberini aldığında ağladığını ifade etti ve "Jo Cox ve ailesi için çok üzgünüm" dedi.

2011'de Bristall'un yerel gazetesine konuşan Thomas Mair, bölgedeki bir parkta gönüllü bahçıvan olarak çalışmaya başlamasından sonra akıl sağlığı sorunlarının azaldığını anlatmış ve "Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki bütün psikoterapi ve ilaç tedavilerinden daha faydalı oldu" demişti.